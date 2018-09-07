Средняя группа вокальной студии «ДоМиСолька» районного Центра детей и молодёжи (руководитель Ю. А. Зинкевич) – постоянный победитель и лауреат конкурсов различного уровня.
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Чашникам – 514
08.09.2018 — Разное | Чырвоны прамень
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Средняя группа вокальной студии «ДоМиСолька» районного Центра детей и молодёжи (руководитель Ю. А. Зинкевич) – постоянный победитель и лауреат конкурсов
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