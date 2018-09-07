Где-то под Осиповичами бегает агрессивный страус. Увидите – звоните в МЧС

Вечером 6 сентября с фермы под Осиповичами сбежал страус. И его до сих пор не нашли. Хозяева двора, откуда убежала экзотическая птица, просят всех, кто ее увидит «на свободе», сразу же звонить в МЧС.





Страуса держали на дворе «Птичий двор» в селе Моисеевичи, хозяева которой ухаживают и лечат раненых птиц. Год назад они приобрели страусов, чтобы как-то окупить содержание других пострадавших птиц. «Это даже не птица, а потомок динозавров. Двуногое, без крыльев, серый корпус, черная голова. Он агрессивный - если шугануть, то может брыкнуць, как лошадь. Но казуар (страус) опаснее – у лошади копыто плоское, а у эму на пальцах когти», – рассказал журналистам хозяин «Птичьего двора» Александр.



По словам Александра, в период полового дозревания у птиц начался гон. Другие обитатели вольера пытались выгнать этого эму. Он оттолкнулся от одного из своих соперников и перепрыгнул через ограждение высотой в его рост.



Кстати, эму развивает скорость до 50 километров в час.