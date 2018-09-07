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Где-то под Осиповичами бегает агрессивный страус. Увидите – звоните в МЧС
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Вечером 6 сентября с фермы под Осиповичами сбежал страус. И его до сих пор не нашли. Хозяева двора, откуда убежала экзотическая птица, просят всех, кто ее увидит «на свободе», сразу же звонить в МЧС.
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Вечером 6 сентября с фермы под Осиповичами сбежал страус. И его до сих пор не нашли. Хозяева двора, откуда убежала экзотическая птица, просят всех, кто ее увидит «на...
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