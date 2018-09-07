Свобода, гигантские розовые медведи и красивые полуголые люди. Instagram-репортаж с Burning Man

Burning Man – ежегодный фестиваль свободы и самовыражения, который проходит в пустыне Невады. Его участники, а это обычно около 70-80 тысяч человек, на восемь дней собираются вдали от цивилизации, и живут в дико красивом лагере, с кучей крутых (часто огненных) инсталяций. Они участвуют в перформансах, ездят на машинах-мутантах, а в последнюю ночь сжигают деревянную статую человека. Тема фестиваля этого года – I, Robot. Смотрите, как это было.