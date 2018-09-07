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Свобода, гигантские розовые медведи и красивые полуголые люди. Instagram-репортаж с Burning Man

08.09.2018 10:58 — Разное | KYKY  
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Burning Man – ежегодный фестиваль свободы и самовыражения, который проходит в пустыне Невады. Его участники, а это обычно около 70-80 тысяч человек, на восемь дней собираются вдали от цивилизации, и живут в дико красивом лагере, с кучей крутых (часто огненных) инсталяций. Они участвуют в перформансах, ездят на машинах-мутантах, а в последнюю ночь сжигают деревянную статую человека. Тема фестиваля этого года –  I, Robot. Смотрите, как это было. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от mock ni (@mockni)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Viet (@theofficialviet)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burn the man! #burningman #party #burn #man #fire #crazy #night

Публикация от Lin Jerry (@jerrylin0912)

 
 
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Burning Man – ежегодный фестиваль свободы и самовыражения, который проходит в пустыне Невады. Его участники, а это обычно около 70-80 тысяч человек, на восемь дней...
 
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