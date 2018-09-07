Перестал сравнивать член с бургером. Face записал новый альбом и дал интервью о Путине и Навальном

Вчера Иван Дремин, он же рэпер Face, выпустил свой новый альбом, который разительно отличается от всего его предыдущего творчества. Теперь Иван не роняет Запад, а рассказывает про коррупцию и нищету в России. А заодно ходит на оппозиционные протесты, например, недавно был на «Марше матерей».



Новый альбом рэпера называется «Пути неисповедимы». В нем всего восемь треков, которые вместе составляют 25 минут о том, что в стране (России) все плохо, церковь лицемерна, власть продажна, надежды нет и так далее. Впрочем, слушайте и делайте выводы.



Вместе с альбомом в сети появилось короткое интервью рэпера для bbc.com. Рассказываем краткое содержание разговора. Начинается беседа с крупного кадра лица рэпера: «Привет, я Face. Сейчас мои песни слушают твои внуки правнуки и племянники. Дедушка, бабушка».



Про состриженные волосы



«Так принято у артистов, новый этап. Интерпретация того, что я иду на своеобразную войну. Послушав мой альбом, можно понять с кем».



Про молодежь и войну с властью



«[У рэпера спросили, с кем он собрался воевать] С ветряными мельницами, судя по тому, что в головах у людей. В первую очередь война с самим собой, и гнилым мозгом молодежи. Воевать с теми людьми, кого ты назвала [журналист спросила о чиновниках] – это все равно, что воевать с ветряными мельницами – довольно бесполезное занятие. Неизлечима эта страна».



Про новую направленность в треках



«За тот год я сделал квантовый скачок в своем развитии. Все, что я прожил в течение двадцати с небольшим лет, посчитал нужным рассказать. [Журналист спросила, почему эта тема может быть интересна молодежи]Ей абсолютно не должно стать интересно. Скорее, это интересно молодёжи, которая не ставит лайки и не делает репосты»



«[Журналист спросила, считает ли рэпер прошлую свою музыку плохой] По сравнению с тем, что я сделал сейчас – определенно низкосортная».



Про деньги за рекламу выборов



«Предлагали деньги всякие разные рекламные агентства, пиарщики администрации. Из разряда снять клип к выборам 2018 года. Вот такие стремные темы. Про продажных артистов…Они повсюду, они везде. Не высовывают язык из очка. Конечно, я не согласился».



«Я был на грани, чтобы согласится первый раз. Я думал это счастье – деньги, известность. Не разбирался в этом всем, политики были для меня все мемами. Мне было насрать на это. Смотрел на это [сотрудничество с чиновниками], как на рекламный проект. Единственная причина отказа – мало денег. Предложили миллион или два».



О том, как хотели интегрировать политику в песни Face



«Путин ездит на медведе б***. В трек «Я роняю Запад», но на медведе езжу я. Эта вакансия уже занята, как и его вакансия, но я на нее не претендую».



«Рад, что, когда я разобрался в ситуации, не натворил никакой х***и, за которую мне было бы стыдно, потому что все эти люди испоганили мне на***й всю мою жизнь, начиная с самого детства».



Про удаленный твит о призыве не ходить на выборы 2018



«На тот момент я подумал, что это вряд ли имеет большой смысл. Во вторых мне говорили о том, что мне п***а, и я подумал а зачем мне это надо сейчас. Из разряда запугивания: «Мы тебе концерты запретим». Они что угодно, кому угодно могут сделать».



«Я не боюсь. Но и не призываю ни к чему».



Про Навального



«Тиран. Посмотри на него, сразу все станет понятно. Тиран. Человек из разряда «Ленин, Сталин». Он был бы молодцом, если бы просто рассказывал, какие все продажные коррупционеры. Это человек, которому нельзя доверять власть в руки».