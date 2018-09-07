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"В Беларуси климат очень суровый". Адвокат Марадоны - о том, почему аргентинец решил совмещать

08.09.2018 11:30 — Разное | Tut.by  
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Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла рассказал о мотивах решения аргентинца, когда тот соглашался на работу с мексиканским клубом «Дародас». Напомним, ранее стало известно о том, что Марадона будет совмещать работу в Беларуси и в Мексике. Об этом Морла рассказал аргентинскому изданию Popular.


Фото: twitter.com/MatiasMorlaAb

— Диего заключал с «Динамо» предварительный контракт, и теперь станет почетным президентом. Диего хочет быть рядом с Аргентиной, в Беларуси климат очень суровый, а из Мексики он сможет чаще приезжать на родину. Он хочет быть ближе к своим сестрам, а также хочет показать, что он может тренировать команду в более конкурентоспособной лиге.

Адвокат отметил, что руководство брестского клуба вскоре прилетит к Марадоне, чтобы обсудить совместную работу.

— Есть идеи того, что Диего может делать для развития футбола в этой стране и особенно в «Динамо». Диего был потрясен приемом, который ему оказали в Беларуси, и он этого не забыл. Связь с «Динамо» не прервется, напротив, мы ее укрепим.

Отметим, что руководство белорусского клуба не против совмещения, вчера оно выступило со специальным заявлением.

 
 
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Адвокат Матиас Морла рассказал Popular о деталях работы Марадоны в Мексике и Беларуси.
 
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