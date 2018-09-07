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В Турции перевернулся пассажирский автобус. Сообщается о 6 погибших и 44 раненых
Новости Турции. 8 сентября около четырёх ночи на трассе Анкара – Аксарай пассажирский автобус съехал в кювет. В автобусе находились 50 человек.
Как
Пострадавших доставили в медучреждения, у шести из них тяжёлые травмы.
На месте ДТП проводится расследование.
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Новости Турции. 8 сентября около четырёх ночи на трассе Анкара – Аксарай пассажирский автобус съехал в кювет. В автобусе находились 50 человек. Как сообщает...
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