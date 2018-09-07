В Турции перевернулся пассажирский автобус. Сообщается о 6 погибших и 44 раненых

Новости Турции. 8 сентября около четырёх ночи на трассе Анкара – Аксарай пассажирский автобус съехал в кювет. В автобусе находились 50 человек.

Как сообщает издание Cumhuriyet, 6 человек погибли, ещё 44 – ранены. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Пострадавших доставили в медучреждения, у шести из них тяжёлые травмы.

На месте ДТП проводится расследование.