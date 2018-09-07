|
Космические пейзажи Беларуси авторства Олега Новицкого и Сергея Плыткевича разместили на заборе парка Челюскинцев
Новости Беларуси. «Планета Беларусь»: космические пейзажи и взгляд на столицу с высоты птичьего полета представили известные фотохудожники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Музей под открытым небом в парке Челюскинцев откроется уже 8 сентября. Забор парка стал галереей. Здесь можно будет увидеть и оценить уникальные фотографии, снятые во время полетов космических экспедиций.
Сергей Плыткевич, фотохудожник:
Ольга Смоляк, куратор проекта «Планета Беларусь»:
Более 100 фотографий Минска из космоса представил знаменитый космонавт Олег Новицкий. А известный фотохудожник Сергей Плыткевич подготовил для минчан и гостей столицы уникальные снимки с вертолетов и самолетов. Выставка будет доступна до сентября 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Космические пейзажи Беларуси авторства Олега Новицкого и Сергея Плыткевича разместили на заборе парка Челюскинцев
Новости Беларуси. «Планета Беларусь»: космические пейзажи и взгляд на столицу с высоты птичьего полета представили известные фотохудожники, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)