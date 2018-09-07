Белорусская столица отмечает 951-й день рождения

Новости Беларуси. Сегодня, 8 сентября, белорусская столица отмечает день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошел 951 год с момента первого упоминания Минска в хрониках.

В историю города вписано немало героических и трагических страниц. Но всякий раз, пройдя через суровые испытания, город находил в себе силы к возрождению. И сегодня с гордостью носит почетное звание «Город-герой».