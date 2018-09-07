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В Италии мужчина попал в больницу из-за упавшего на него с восьмого этажа кота
Новости Италии. Мужчина подал в суд на хозяйку кота, который упал на него с восьмого этажа.
Как
Мужчина подал в суд, однако на рассмотрение заявки ушло время, поэтому хозяйке кота предстоит идти в здание суда только на следующей неделе. Также женщина уже оштрафована муниципальными властями за ненадлежащий контроль над питомцем.
Отмечается, что мужчина был в Турине третий раз в своей жизни.
Летом 2018 года мы рассказывали о коте из Великобритании, который спас своей хозяйке жизнь.
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Новости Италии. Мужчина подал в суд на хозяйку кота, который упал на него с восьмого этажа. Как сообщает The Telegraph, несчастный случай произошёл 27 июля в Турине....
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