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В Италии мужчина попал в больницу из-за упавшего на него с восьмого этажа кота

08.09.2018 10:37 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. Мужчина подал в суд на хозяйку кота, который упал на него с восьмого этажа.  

Как сообщает The Telegraph, несчастный случай произошёл 27 июля в Турине. 56-летний мужчина шёл по улице, направляясь на рынок, когда на него упал кот массой почти 6 кг. Животное погибло, а мужчину госпитализировали с травмами шеи и позвоночника.  

Мужчина подал в суд, однако на рассмотрение заявки ушло время, поэтому хозяйке кота предстоит идти в здание суда только на следующей неделе. Также женщина уже оштрафована муниципальными властями за ненадлежащий контроль над питомцем.  

Отмечается, что мужчина был в Турине третий раз в своей жизни.  

Летом 2018 года мы рассказывали о коте из Великобритании, который спас своей хозяйке жизнь.  

Питомец посмертно стал обладателем премии National Cat Awards – здесь подробности.  

 
 
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Новости Италии. Мужчина подал в суд на хозяйку кота, который упал на него с восьмого этажа.   Как сообщает The Telegraph, несчастный случай произошёл 27 июля в Турине....
 
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