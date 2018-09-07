Кино и национальная кухня: 9 сентября в Верхнем городе пройдет день итальянской культуры

Новости Беларуси. 9 сентября эстафету праздника подхватит день итальянской культуры в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начнутся торжества за полчаса до полудня. Гостей ждет яркая культурная программа, не обойдется и без гастрономических изысков. На свежем воздухе можно будет отведать блюда из разных регионов Италии, пиццу, мороженое и кофе.





Вечером во дворике отеля «Монастырский» покажут итальянское кино.