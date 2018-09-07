Куда сходить в День города в Минске? Афиша мероприятий

Новости Беларуси. День города по традиции отметят с размахом. Семейные соревнования, выступления артистов и спортсменов, мастер-классы и экскурсии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Праздник охватит буквально каждый уголок столицы. Яркие впечатления и хорошее настроение можно будет получить не только на главных площадках города, но и в микрорайонах.





Праздничная афиша в видеоматериале Надежды Янюк.