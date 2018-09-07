Лукашенко прибыл ко Дворцу спорта на лыжероллерах



Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

принимает участие в физкультурно-спортивном празднике, который проходит в рамках празднования Дня города. Глава государства вместе с сыном участвует в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках.Президент прибыл ко Дворцу спорта на лыжероллерах, сообщает корреспондент TUT.BY.Глава государства вместе с сыном принимает участие в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках. В команде президента также его пресс-секретарьи тренер