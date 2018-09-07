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Лукашенко прибыл ко Дворцу спорта на лыжероллерах
Фото: TUT.BY
Александр Лукашенко принимает участие в физкультурно-спортивном празднике, который проходит в рамках празднования Дня города. Глава государства вместе с сыном участвует в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках.
Президент прибыл ко Дворцу спорта на лыжероллерах, сообщает корреспондент TUT.BY.
Глава государства вместе с сыном принимает участие в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках. В команде президента также его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и тренер Михаил Захаров.
Фото: TUT.BY
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Александр и Николай Лукашенко принимают участие в спортивном празднике в честь Дня города.
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