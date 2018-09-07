"Успешная девушка-инженер" из Минска оказалось порноактрисой



Иллюстративное фото

— прокомментировали пользователи анонимного имиджборда "Двач", которые обнаружили статью от 2015 года, посвященную успешной карьере девушки-инженера из Беларуси.В своем интервьюдевушка рассказала, что окончила факультет компьютерного проектирования БГУИР по направлению «медицинская электроника» и теперь работает инженером.— иронично процитировали статью о девушке пользователи соцсетей. Они подметили, что раздеванием девушка явно зарабатывает больше, чем наукой. Часть интернет-пользователей предложила сообщить о девушке сотрудникам правоохранительных органов, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности за изготовление и распространение порнографии. Однако нашлись и такие. кто похвалил девушку за создание «нелегального, но полезного» контента.Оправдываться девушка не стала и удалила свои аккаунты в социальных сетях.