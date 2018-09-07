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"Успешная девушка-инженер" из Минска оказалось порноактрисой

08.09.2018 11:16 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Героиню статьи об успешной девушке-инженере поймали на порнозаработке. Как выяснилось, девушка подрабатывает вебкам-моделью, демонстрируя интим за деньги.

"Короткая и грустная история отношений тян и отвертки", — прокомментировали пользователи анонимного имиджборда "Двач", которые обнаружили статью от 2015 года, посвященную успешной карьере девушки-инженера из Беларуси.

В своем интервью TUT.BY девушка рассказала, что окончила факультет компьютерного проектирования БГУИР по направлению «медицинская электроника» и теперь работает инженером.

"Даше, в отличие от многих одногруппниц, повезло. Она все-таки нашла работу по специальности в одном из минских медцентров", — иронично процитировали статью о девушке пользователи соцсетей. Они подметили, что раздеванием девушка явно зарабатывает больше, чем наукой. Часть интернет-пользователей предложила сообщить о девушке сотрудникам правоохранительных органов, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности за изготовление и распространение порнографии. Однако нашлись и такие. кто похвалил девушку за создание «нелегального, но полезного» контента.

Оправдываться девушка не стала и удалила свои аккаунты в социальных сетях.

 
 
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Героиню статьи об успешной девушке-инженере поймали на порнозаработке.
 
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