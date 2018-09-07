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Почему критики Макея-"белорусизатора" могут спать спокойно

08.09.2018 11:10 — Разное | UDF  
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Фото: TUT.BY
Пока в Беларуси не дают петь на слова классиков, беспокоиться адептам «русского мира» не стоит.

— Продкі пакінулі нам неацэнны скарб — родную мову, выдатнымі ўзорамі якой з’яўляюцца творы Францішка Багушэвіча і Максіма Багдановіча, Янкі Купалы і Якуба Коласа, Уладзіміра Караткевіча і Івана Мележа. Упэўнены, што, зберагаючы іх спадчыну, сённяшняе пакаленне беларусаў сваёй плённай стваральнай працай будзе ўмацоўваць суверэнітэт і незалежнасць Радзімы, — говорится в поздравлении главы государства с Днем белорусской письменности.

Уже этих нескольких предложений вполне достаточно, чтобы в очередной услышать со стороны ряда прокремлевских ресурсов обвинения в адрес Александра Лукашенко в потакании националистическим настроениям.

Добавим сюда недавние высказывания министра иностранных дел, которого адепты «русского мира» записали чуть ли ни в ставленники Запада. Владимир Макей, в частности, на днях задавался вопросами: «А почему мы должны отказываться от своего исторического прошлого? Почему не должны говорить по-белорусски?»

Само празднование Дня письменности в Иванове прошло под знаком вышиванки, ставшей атрибутом в том числе и официозных праздников.

Одним словом, перед авторами и читателями «регнумов» замаячил новый повод для озабоченности. Но это на первый взгляд. Если к последним событиям присмотреться повнимательней, то становится ясно: беспокоиться адептам «русского мира» не о чем.

Начнем с истории о том, как члену провластного писательского союза не дали спеть со сцены песню на слова белорусского классика Якуба Коласа. Судя по словам героя истории, речь скорее всего идет о перестраховке в духе «как бы чего не вышло». Но в любом случае, такая цензура на фестивале письменности только на руку тем, кто считает белорусов искусственной нацией без собственной культуры и языка.

Почему критики Макея-"белорусизатора" могут спать спокойно

Из года в год по стране кочуют хоругви с ошибками в названиях фестивальных городов. Герб Хойников и вовсе подписан по-русски

Еще одно печальное наблюдение. Пока на празднике печати из года в год носят хоругви с изображением гербов фестивальных городов с ошибками в их названиях, сильно переживать за успех «мягкой белорусизации» ее противникам не стоит. Это не похоже на организационное упущение, а тянет на реальное отношение властей к «знаковому событию в культурной жизни страны».

Почему критики Макея-"белорусизатора" могут спать спокойно

Слониму, который примет у себя День белорусской письменности в будущем году, вручили герб с подписью по-русски. Фото: Радыё Рацыя

Практика показывает, что проведение праздника белорусского печатного слова мало влияет на языковую ситуацию в городах и поселках, которые принимают у себя фестиваль. Возьмем тот же Заславль, где День письменности устраивали дважды. Через четыре года после празднования на улицах города так и не прибавилось белорусского языка, а на сайте горисполкома по-прежнему нет белорусскоязычной версии.

Скандал со снятием билбордов с Некляевым — в ту же кассу. В этом случае власть ударила не просто по своему принципиальному оппоненту. Она ударила по человеку, который последовательно выступает за сохранение независимости Беларуси.

Кто-то возразит, что вышеупомянутые факты не настолько значительны, чтобы делать далеко идущие выводы. Но мы-то знаем, кто прячется в мелочах. Ради собственного политического выживания власти используют культурное достояние в качестве ширмы, не забывая безбожно цензурировать не только живых, но и давно ушедших классиков. Где уж тут говорить о росте самосознания белорусов, из-за которого так переживают противники «мягкой белорусизации».

 
 
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Пока в Беларуси не дают петь на слова классиков, беспокоиться адептам "русского мира" не стоит.
 
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