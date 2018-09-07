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Беларусь продаст оружие Ирану?

08.09.2018 10:26 — Разное | UDF  
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Ближайший союзник властей Беларуси на Ближнем Востоке. Александр Лукашенко принимал сегодня спикера парламента Ирана Али Лариджани, который в свое время отвечал за ядерную программу. Глава Беларуси предложил повысить товарооборот между странами до миллиарда долларов. За счет чего?

О потенциале в миллиард долларов с Ираном Александр Лукашенко говорит уже более 10 лет. Сегодня, однако, взаимная торговля – по-прежнему в 10 с лишним раз меньше.

Согласно отчетам американских спецслужб, отраженных в законе Конгресса США о белорусской торговле оружием от 2009 года, Беларусь была крупным импортером оружия в Иран, в частности – минометов, противотанковых установок и ракет.

 
 
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О потенциале в миллиард долларов с Ираном Александр Лукашенко говорит уже более 10 лет.
 
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