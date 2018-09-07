Беларусь продаст оружие Ирану?

О потенциале в миллиард долларов с Ираном Александр Лукашенко говорит уже более 10 лет. Сегодня, однако, взаимная торговля – по-прежнему в 10 с лишним раз меньше.Согласно отчетам американских спецслужб, отраженных в законе Конгресса США о белорусской торговле оружием от 2009 года, Беларусь была крупным импортером оружия в Иран, в частности – минометов, противотанковых установок и ракет.