

Фото: Павел Сущенок

«Саломея» вот уже 23 года идет в Мариинском театре Санкт-Петербурга под управлением маэстро Гергиева. Между прочим, кавалера нескольких церковных орденов, включая Орден святого благоверного князя Даниила Московского.Но наша «Саломея» действительно великолепна. И целомудренна. В ней нет ни крови, ни секса. Как уже успели написать в интернете: «Танец семи покрывал можно показывать на утреннике в детском саду».В спектакле встречаются два мира: мир духовный, представленный Божьим пророком крестителем Иоканааном, и мир плотской, Иродов корабль. Люди, живущие на нем, - это персонажи фильмов Хичкока. Куртизанки и ничтожества в камуфляже и во фраках. Святоши разных религий, грызущиеся меж собой и не верящие ни в Бога, ни в черта. Полубезумный Ирод в инвалидном кресле Иродиада, потерявшая всякое подобие женщины и жаждущая только власти. И посреди всего этого – странная кукла, девочка в белом.Мир Иоканаана мы видим в завораживающем симфоническом прологе (хореография заслуженной артистки Беларуси Юлии Дятко и народного артиста Беларуси Константина Кузнецова), где он силой молитвы противостоит стихиям, в молитвенном экстазе сливается с Господом и, растворенный в природе, наслаждается пением птиц.Дипломант международного конкурса Татьяна Третьяк поет и играет Саломею истово, страстно, головокружительно. Кажется, она всю свою жизнь ждала этой коронной роли, хотя была и есть в ее творческой биографии и Сента, и Татьяна, и Леонора, и Виолетта, и леди Макбет, и многое-многое другое.И в конце – просветление, катарсис, слезы, овации. Невероятная красота музыки. Невероятное качество звучания оркестра (дирижер Виктор Плоскина). Идеальное слияние оркестровой ямы и сцены. Четверть века назад оркестр Большого театра Беларуси считался одним из лучших оперно-балетных оркестров Европы. Потом был глубокий провал, а за последние годы оркестр поднялся на еще большую высоту, чем в лучшие свои времена.А вот что пишут в фейсбуке.