ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скандальная "Саломея" впервые предстала перед публикой на закрытом прогоне

08.09.2018 10:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Павел Сущенок
В Большом театре Беларуси состоялся генеральный прогон «Саломеи», традиционно открытый для журналистов, представителей Министерства культуры и творческих союзов. Значительная часть мест в зале отводится для курсантов, которые по договоренности с театром из года в год приходят на предпремьерные прогоны. Приобщение к оперному и балетному искусству – важная составляющая в духовно-нравственном воспитании защитников родины.тЗал был забит битком. Впрочем, трудно припомнить за последние годы, чтобы на генеральном прогоне в Большом театре были свободные места. А тут еще привкус сенсационности из-за отмен и переносов.

«Саломея» вот уже 23 года идет в Мариинском театре Санкт-Петербурга под управлением маэстро Гергиева. Между прочим, кавалера нескольких церковных орденов, включая Орден святого благоверного князя Даниила Московского.

Скандальная "Саломея" впервые предстала перед публикой на закрытом прогоне

Но наша «Саломея» действительно великолепна. И целомудренна. В ней нет ни крови, ни секса. Как уже успели написать в интернете: «Танец семи покрывал можно показывать на утреннике в детском саду».

Скандальная "Саломея" впервые предстала перед публикой на закрытом прогоне

В спектакле встречаются два мира: мир духовный, представленный Божьим пророком крестителем Иоканааном, и мир плотской, Иродов корабль. Люди, живущие на нем, - это персонажи фильмов Хичкока. Куртизанки и ничтожества в камуфляже и во фраках. Святоши разных религий, грызущиеся меж собой и не верящие ни в Бога, ни в черта. Полубезумный Ирод в инвалидном кресле Иродиада, потерявшая всякое подобие женщины и жаждущая только власти. И посреди всего этого – странная кукла, девочка в белом.

Скандальная "Саломея" впервые предстала перед публикой на закрытом прогоне

Мир Иоканаана мы видим в завораживающем симфоническом прологе (хореография заслуженной артистки Беларуси Юлии Дятко и народного артиста Беларуси Константина Кузнецова), где он силой молитвы противостоит стихиям, в молитвенном экстазе сливается с Господом и, растворенный в природе, наслаждается пением птиц.

Скандальная "Саломея" впервые предстала перед публикой на закрытом прогоне

Дипломант международного конкурса Татьяна Третьяк поет и играет Саломею истово, страстно, головокружительно. Кажется, она всю свою жизнь ждала этой коронной роли, хотя была и есть в ее творческой биографии и Сента, и Татьяна, и Леонора, и Виолетта, и леди Макбет, и многое-многое другое.

Скандальная "Саломея" впервые предстала перед публикой на закрытом прогоне

И в конце – просветление, катарсис, слезы, овации. Невероятная красота музыки. Невероятное качество звучания оркестра (дирижер Виктор Плоскина). Идеальное слияние оркестровой ямы и сцены. Четверть века назад оркестр Большого театра Беларуси считался одним из лучших оперно-балетных оркестров Европы. Потом был глубокий провал, а за последние годы оркестр поднялся на еще большую высоту, чем в лучшие свои времена.

Скандальная "Саломея" впервые предстала перед публикой на закрытом прогоне

А вот что пишут в фейсбуке.

Анастасия: «Видела "Саломею". Спектакль навороченный, эпохального размаха, многоцветный. Изменений в собственной нравственности не замечено».

Татьяна: «Последний день отпуска удался! Генеральный прогон оперы "Саломея" Рихарда Штрауса в Большом театре! Потрясающая музыка! Замечательный спектакль! Грандиозная работа! Мощное впечатление! Спасибо создателям и любимому театру!!!».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Македонией - Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Лоевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика