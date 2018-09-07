Ирония судьбы. Пьяный мужчина перепутал адрес и попал в квартиру к незнакомой женщине



Кадр из фильма "Ирония судьбы или с легким паром"

сообщает

Пьяный мужчина перепутал домашний адрес. Ночью открыть дверь чужой квартиры своим ключом он не смог, поэтому решил зайти с балкона. Квартира находится на первом этаже, поэтому он залез через открытое окно и лег на диван.Хозяйка квартиры не сразу услышала шум в соседней комнате. Проснувшись, мужчина не понимал, где он находится. Обнаружив нежданного гостя, женщина позвонила в милицию.Выяснилось, что мужчина живет в соседнем доме на улице Лобанка, по расположению его квартира находится так же, как и у женщины.В милиции на него составили протокол по ст. 17.3 ч. 3 КоАП (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения).