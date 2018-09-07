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Сутки ищут минчанина, который пропал на загородной даче
Владимир Ковалев и Владимир Марченко. Фото предоставлено ПСО "Ангел"
70-летний Владимир Ковалев живет в Минске по переулку Корженевского, 14. В среду, 5 сентября, он примерно в 17 часов гулял в парке «Курасовщина» у дома и пропал.
Мужчина страдает провалами в памяти, сообщили волонтеры. Поиском занимались сотрудники Октябрьского РУВД Минска. Позже стало известно, что мужчину нашли в одной из больниц.
72-летний Владимир Марченко живет в столице по улице П. Глебки, 70. В четверг, 6 сентября, он был на даче в Воложинском районе (садовое товарищество «Уша Плюс», возле деревни Турковщина), откуда в 7 часов утра вышел и не вернулся.
Известно, что пропавший пребывает в угнетенном состоянии после смерти сына. Мужчину разыскивают сотрудники Воложинского РОВД.
Приметы: рост 175 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы седые.
Был одет: клетчатые шорты, синяя байка, черные сланцы.
Всех, кто владеет информацией о пропавших, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: 7733, +375 33 6666−856, +375 33 6666−033 либо 102 (общий милиция).
Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете первую или вторую ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.
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Волонтеры и милиция ищут двух пропавших минчан.
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