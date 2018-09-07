Крымский мост сносит ветром

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Украинцам Крымский мост по-прежнему не дает покоя. То он у них "разваливался", то его "разбирали". А теперь вот ветром сносит. Ну чудаки... На букву М. https://t.co/YyK2CT04CY — Константин Симонов (@ich_Mitra) 7 сентября 2018 г.



Где вы провожаете закат в эту пятницу? Присоединяйтесь к #романтикастройкивека ;) pic.twitter.com/tuLuyxTlSm — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 31 августа 2018 г.



– написал на своей странице в Twitter пользовательКомментаторы понадеялись, что Крымский мост не выдержит шторм и рухнет.– написалДействительно, погода в Крыму сейчас оставляет желать лучшего. Накануне сильные дожди частично подтопили Феодосию и Ялту. В выходные синоптики прогнозируют продолжение ливней, грозы, шторм и понижение температуры воздуха.Вот только Крымскому мосту разгул стихии нипочем. Он построен с применением новейших технологий, ему не страшна даже традиционная для района Керченского пролива повышенная сейсмическая активность. Как говорят строители, мост простоит не менее 100 лет.– прокомментировал очередной разгул шизофрении среди наших юго-западных соседей пользователь TwitterНапомним, автомобильную часть моста через Керченский пролив открыл открыл 15 мая 2018 года президент России. Глава государства лично проехал по трассе за рулем "КамАЗа". За это время по нему успели проехать почти 2,3 миллиона машин.За один только август по мосту в обе стороны проехали почти 850 тысяч транспортных средств. Среднесуточная интенсивность движения в прошлом месяце составила 27,3 тысячи машин. Это на 10% больше, чем в июле.В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие железнодорожной части намечено на следующий год. Поезда свяжут Симферополь и другие крымские города с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.