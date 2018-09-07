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Сраженный опасным недугом Леонтьев сделал заявление

08.09.2018 10:02 — Разное | UDF  
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Валерий Леонтьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Валерию Леонтьеву врачи временно запретили выходить на сцену. У артиста диагностировали пневмонию.

В Сочи проходит конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Многие звезды российского шоу-бизнеса приехали на побережье Черного моря, чтобы порадовать зрителей своими песнями.

В их числе был и Валерий Леонтьев. Однако он не смог принять участие в концерте, который пройдет сегодня, 7 сентября. Чтобы не пугать поклонников и избежать лишних домыслов артист сам раскрыл причины своего отсутствия на сцене.

Артист опубликовал новость в личном Instagram. Знаменитость рассказал, что медики нашли у него воспаление легких – болезнь, халатное отношение к которой, чревато страшными последствиями.

"Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на “Новой волне”. Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги. )", – написал Валерий.

Поклонники отметили, что очень расстроены известием, а также пожелали звезде скорейшего выздоровления. "Валерий Яковлевич, поправляйтесь, дай Бог вам здоровья! Вы единственный певец на нашей эстраде, которого хочется слушать, слушать, слушать, слушать...., ходить на концерты и получать истинное удовольствие!!! Ваш голос ЗАВОРАЖИВАЕТ!!!", "Не болейте долго,но лечитесь до выздоровления! Ждем Вас на концертах", – писали встревоженные фанаты.

Отметим, что супруга Леонтьева уже давно настаивает, чтобы тот завершил карьеру. Она очень переживает за любимого мужа. Ведь гастрольная деятельность отнимает много сил. К тому же привычка Валерия работать на износ, также не добавляет ему здоровья. Сам же артист продолжает выступать, ведь зритель приходит – на его концертах всегда полный зал, а значит он еще нужен.

 
Теги: Новости
 
 
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Валерию Леонтьеву врачи временно запретили выходить на сцену. У артиста диагностировали пневмонию.
 
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