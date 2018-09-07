Тихая смерть. Американские СМИ оценили новый российский миномет



Фото : АО "ЦНИИ "Буревестник"

Drive

пишет автор статьи.Бесшумность миномета обеспечивается специальным поршнем, который при выстреле запирает газы в хвостовике. Также при использовании этого оружия не создаются ударная волна и дым. Однако, отмечает издание, у технологии есть и недостатки — ограниченный радиус применения. Согласно техническим характеристикам, 2Б25 поражает цели на дальности до 1200 метров.Издание добавляет, что скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту, однако при необходимости некоторое время оружие сможет выстреливать до 30 раз каждые 60 секунд. Автор указывает, что под таким сильным обстрелом войска противника, скорее всего, будут лишь гадать, откуда прилетают мины, и о контратаке в таком случае не может быть и речи.В заключение Drive отмечает, что даже если обстрел не приведет к значительным повреждениям, он все равно подорвет моральный дух и посеет страх в рядах противника.