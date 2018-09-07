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Тихая смерть. Американские СМИ оценили новый российский миномет

08.09.2018 09:55 — Разное | UDF  
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Фото : АО "ЦНИИ "Буревестник"
Российский миномет 2Б25 "Галл", который уже принимают на вооружение в спецназе, способен бесшумно поражать силы противника, и даже если их не удастся уничтожить, это оружие посеет хаос в их рядах, отмечает издание Drive.

"С наступлением темноты личный состав начинает вести патруль вокруг базы передового развертывания и вдруг слышит приглушенные хлопки вдалеке. Вскоре их осыпают небольшие снаряды, и совсем не понятно, откуда они летят. Их только что обстреляли из 88-миллиметрового "бесшумного" миномета 2Б25", — пишет автор статьи.

Бесшумность миномета обеспечивается специальным поршнем, который при выстреле запирает газы в хвостовике. Также при использовании этого оружия не создаются ударная волна и дым. Однако, отмечает издание, у технологии есть и недостатки — ограниченный радиус применения. Согласно техническим характеристикам, 2Б25 поражает цели на дальности до 1200 метров.

Издание добавляет, что скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту, однако при необходимости некоторое время оружие сможет выстреливать до 30 раз каждые 60 секунд. Автор указывает, что под таким сильным обстрелом войска противника, скорее всего, будут лишь гадать, откуда прилетают мины, и о контратаке в таком случае не может быть и речи.

В заключение Drive отмечает, что даже если обстрел не приведет к значительным повреждениям, он все равно подорвет моральный дух и посеет страх в рядах противника.

 
 
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Российский миномет 2Б25 "Галл", который уже принимают на вооружение в спецназе, способен бесшумно поражать силы противника.
 
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