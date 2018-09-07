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Хотя Минфин США продлил переходный период санкций до 23 октября, апродолжает попытки договориться с Белым домом, ни один контракт с российской алюминиевой компанией на 2019 год, скорее всего, подписан не будет, сообщилитри источника, знакомых ситуацией.По их словам, рынок постепенно теряет надежду на то, что Дерипаска сможет добиться отмены санкционного режима, который вырезал "Русал" с мирового рынка, заблокировал ему расчеты в долларах, вынудил сворачивать производство ряде заводов в России и поставил компанию на грань дефолта.сказал потребитель продукции "Русала" в Европе.- сказал другой источник Reuters.Хотя люди из "Русала" приедут в Берлин на встречу с нынешними и потенциальными клиентами, компании, отмечает третий представитель европейского покупателя алюминия.- объясняет он.США ввели санкции в апреле в отношении семи российских олигархов, включая бывшего президента "Русала" Олега Дерипаску, и двенадцати компаний, которые они контролируют или которыми владеют. На долю "Русала" в прошлом году приходилось более 6% мировых поставок алюминия, которые составили примерно 63 млн тонн.По итогам второго квартала "Русал" смог продать 783 тысячи тонн первичного алюминия и сплавов - на 22% меньше, чем за январь-март, и на 18% меньше, чем годом ранее.Хотя средняя цена алюминия на Лондонской бирже выросла на 18%, выручка алюминиевого гиганта сократилась на 9,4% год к году и на 22% по сравнению с первым кварталом, следует из отчета компании по МСФО.