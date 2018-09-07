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Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Македонией - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Македонии Георге Иванова с национальным праздником - Днем Независимости, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией и динамичном развитии двустороннего сотрудничества", - сказано в поздравлении.
А.Лукашенко подчеркнул, что "расширение взаимовыгодных отношений полностью отвечает интересам наших стран".
Президент пожелал Георге Иванову крепкого здоровья и счастья, народу Македонии - мира и процветания.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Македонии Георге Иванова с национальным праздником - Днем Независимости, сообщила пресс-служба главы...
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