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«Марадона в «Динамо» – это хайп». Пиарщик рассказал о том, что дал Бресту приезд Диего

08.09.2018 11:33 — Разное | Партизан  
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В истории с Марадоной видят больше вреда, чем пользы. 16 мая Диего Марадона неожиданно для всех был назначен председателем правления брестского «Динамо».

«Марадона в «Динамо» – это хайп». Пиарщик рассказал о том, что дал Бресту приезд Диего
Через два месяца Диего в первый и пока последний раз посетил Брест, а в пятницу стало известно, что он параллельно стал техническим директором мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа». Когда аргентинец вновь вернется в Беларусь – остается загадкой, пишет by.tribuna.com

Высадка Марадоны в Бресте, кажется, никого не оставила равнодушным. Олег Дулуб назвал решение «Динамо» гениальным, журналист Сергей Новиков – бредом, а Анатолий Байдачный вообще считает, что лучше бы его сюда не привозили.


Тарас Щирый решил узнать, что Марадона дал Бресту и белорусскому футболу с точки зрения PR, и поговорил на эту тему с профессиональным пиарщиком, соучредителем коммуникационной компании GBS Дмитрием Гмызой.

– Дмитрий, вы поняли для чего «Динамо» был нужен «проект Марадона»?

– Это очень интересный вопрос. Возможно, цель была в том, чтобы контрактом с Марадоной заявить о себе, повысить узнаваемость бренда на международном рынке, и как следствие – поднять рыночную стоимость клуба с последующей продажей. Но это лишь мои фантазии. Все мы видели публикации, которые появились в иностранных СМИ. Думаю, не только в Беларуси узнали, что есть такая бодрая команда «Динамо» из белорусского Бреста.

Если перед клубом стояла цель привлечь к работе известного специалиста, чтобы усилить клубный менеджмент, то, с учетом последних разговоров о переезде Марадоны в Мексику, она недостигнута. И для меня тогда просто непонятно, как можно подписать контракт с человеком, чтобы он потом не работал. Но тут нужно внимательно читать условия контракта

Я больше все-таки склоняюсь к первому варианту. Если говорить модным языком, то это хайп. Подобная цель, думаю, достигнута. Правда, есть вопрос к личности Марадоны. Последние 10-15 лет его жизни – это вовсе не про спорт, а больше про другие истории. И в контексте всего этого у меня тоже возникает вопрос: «Зачем?»



–  Чего от Марадоны больше – вреда или пользы для клуба в плане пиара? Все-таки его недавнее поведение на чемпионате мира было неоднозначным.

– На мой взгляд, больше вреда. Истории, связанные в последние годы с Марадоной, несут за собой шлейф негатива. Сейчас в поведении Диего очень мало близкого со спортом больших достижений. Никто не с ит, что он великий футболист. Но ведь все прекрасно помнят, что он еще будучи игроком вел себя неоднозначно. Вспомните, как в 1994 году его на чемпионате мира отчисляли из сборной (футболист cдал положительную допинг-пробу – Tribuna.com). Уже тогда у меня сложилось к нему не совсем хорошее отношение. И, думаю, не только у меня.

Говорилось, что Марадона будет активно участвовать в работе «Динамо». К примеру, в жизни футбольной академии. Но, на мой взгляд, для мальчишек сегодня – это плохой пример. Поэтому, привлекая Марадону к работе в брестском «Динамо», коллеги, которые занимались пиаром, должны были предусмотреть некие инструменты, чтобы гасить негатив, который связан с нынешним образом Марадоны. Знаете, когда мы планируем реализацию большого проекта, то должны прогнозировать и кризисные ситуации, которые могут возникнуть, предусмотреть варианты антикризисных коммуникаций. Но пока я никаких антикризисных историй от брестского «Динамо» не услышал и не увидел. Может, просто не слышал, хотя стараюсь следить за белорусским футболом внимательно с точки зрения маркетинга и пиара. Посмотрим, что будет дальше. Или, может, для брестского «Динамо» поведение Марадоны на том же чемпионате мира кризисом не является.

–  Масштаб личности Марадоны выходит за пределы одного клуба. Выгодна ли эта история нашему футболу?

– Хороший вопрос. Я бы просто не ассоциировал брестскую историю Марадоны со всем белорусским футболом. Мне кажется, ее тяжело транслировать на весь национальный футбол. Хотя если оценивать приезд Диего с точки зрения «странового» PR, то, думаю, еще больше людей узнали, что есть суверенная Беларусь. А это неплохо!

– Как вам работа динамовской пиар-команды? Вы видите в ней логику и последовательность?

– Последовательность есть. Ведь была презентация, пресс-конфереция, приезд в Беларусь, встреча. Была выпущена сувенирная продукция – от плакатов до маек. С точки зрения PR и маркетинга «Динамо» в этой истории сработало неплохо. В этом плане брестчане отличаются от других белорусских клубов со знаком плюс. Но опять-таки: если бы это не был Марадона, а другая личность, было бы лучше.

–  Почему?

– Смотрите. Есть ведь позитивные примеры великих футболистов. В сборной Аргентины есть история Марадоны, а есть история Хавьера Дзанетти. Он практически всю свою карьеру провел в «Интере», остался в истории клуба, а сейчас является вице-президентом и считается прекрасным семьянином. Мы не слышали о нем каких-то негативных новостей. От него веет позитивом. И я думаю, что приезд личности, сопоставимой с Дзанетти, сыграл бы на имидж «Динамо» более позитивно.

–  Со стороны все напоминало какую-то спланированную акцию со своим сценарием, в котором был прописан лишь один визит в Беларусь. Было ли ощущение, что повелись, поверили в долгосрочность отношений?

– Я с вами согласен. Мне тоже кажется, что это была спланированная разовая акция. Я не верил в то, что он задержится в Беларуси на три года. Диего нигде надолго не задерживался и не проявил себя как тренер и функционер.

- Тренер Олег Дулуб назвал ход с приглашением Марадоны гениальным, а экс-журналист «Прессбола» Сергей Новиков – бредом. Что думаете вы?

– Я поддержу Новикова. На мой взгляд, ход был бы гениальным, если бы личность приглашенного была не настолько спорной. Да и председателем правления клуба необязательно должен быть спортсмен. Это же в первую очередь менеджер, управленец, понимающий спортивную специфику. Но я склоняюсь к тому, что Марадону приглашали для других целей – чтобы прозвучать в первую очередь не в Беларуси.

Понятно, для таких задач нужен человек с успешным спортивным прошлым, но этот человек, на мой взгляд, должен быть и с позитивным настоящим. Думаю, ни для кого не секрет, что один негативный момент в жизни публичного человека – спортсмена – может перечеркнуть всю успешную карьеру. А за плечами Марадоны много отрицательных моментов, которые доминируют над его спортивными достижениями. Понятно, что скелеты в шкафах найти можно у всех, но негатив все равно не должен превалировать.

–  Какие маркетинговые решения, связанные с Марадоной, вам кажутся наиболее удачными и провальными?

– В действиях клубного маркетинга не увидел каких-то провальных решений в проекте «Марадона». Личность Марадоны привлекает, привлекала и будет привлекать к себе людей. Сегодня в первую очередь – своей скандальностью и специфическим поведением. И тут мы возвращаемся к началу нашего разговора, к вопросу: «Какие цели ставились при приглашении Марадоны?» Если они достигнуты, то маркетинг сработал хорошо.

–  Как вы отнеслись к акциям «Марадония», атрибутике с надписями Comandante, броневике, который вез Диего по стадиону?

– Маркетинг решил ассоциировать Марадону с Че Геварой. Чем-то они ведь руководствовались в этом решении! Латинская Америка, протест, повстанцы. Ну, выбрали и выбрали. Я считаю, что для Беларуси это не самый удачный коммуникационный посыл. Почему? Я бы не хотел сейчас уходить в околополитические темы. В последнее время в Беларуси появился прекрасный тренд на национальную самоидентичность. И это хорошо. Это влияет на наше национальное самосознание. Поэтому ход с Че Геварой показался не самым удачным для Беларуси.

–  Брестское «Динамо» склонно к эпатажу. Это хорошо?

– Сейчас настало время эпатажных коммуникаций, время хайпа. И в этом плане «Динамо» положительно отличается от других белорусских клубов. Им бы еще хорошие спортивные результаты – и вообще было бы прекрасно.

Эпатаж бывает разным, и я бы рассматривал каждый пример «Динамо» отдельно. К примеру, приезд Марадоны – это эпатаж, но с негативным оттенком для меня. Однако у клуба было много хороших акций, связанных с привлечением болельщиков на трибуны, дополнительной аудитории под знамена клуба. В частности, проекты с федерацией киберспорта и так далее. В Бресте достигли одного из лучших показателей по посещаемости в чемпионате. Люди ходят на стадион, а значит – голосуют за то, что делает «Динамо». И это здорово. Мне просто непонятно, почему многие белорусские клубы не делают даже половины того, что делают в Бресте. Но это уже тема для совсем другого разговора.

ФОТО: sarmont.by, vk.com/dynamobrest


 
Теги: Новости, Брест
 
 
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В истории с Марадоной видят больше вреда, чем пользы. 16 мая Диего Марадона неожиданно для всех был назначен председателем правления брестского «Динамо».
 
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