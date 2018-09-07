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Фотофакт: Приехали! Лукашенко на лыжероллерах прибыл на спортивный праздник в честь Дня города Минска
Президент Беларуси Александр Лукашенко на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города Минска. Мероприятие проходит на проспекте Победителей в районе Дворца спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
Вслед за Президентом на роликах приехал его младший сын Николай. Планируется, пишет
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Фотофакт: Приехали! Лукашенко на лыжероллерах прибыл на спортивный праздник в честь Дня города Минска
Президент Беларуси Александр Лукашенко на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города Минска. Мероприятие проходит на...
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