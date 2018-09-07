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Фотофакт: Приехали! Лукашенко на лыжероллерах прибыл на спортивный праздник в честь Дня города Минска

08.09.2018 11:12 — Разное | Партизан  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города Минска. Мероприятие проходит на проспекте Победителей в районе Дворца спорта, передает корреспондент БЕЛТА.


 Фото БелТА

Вслед за Президентом на роликах приехал его младший сын Николай. Планируется, пишет minsknews.by, что Александр Лукашенко в составе команды Национального олимпийского комитета будет участвовать в эстафетных гонках на лыжероллерах и роликовых коньках, которые пройдут среди команд органов госуправления и вузов.

 Масштабный физкультурно-спортивный праздник пройдет в четырех соревновательных зонах по нескольким видам спорта. Помимо эстафетных гонок в программе международные соревнования на роликовых коньках Roller Stars, соревнования и показательные выступления по спортивным танцам, черлидингу, восточным единоборствам, гиревому спорту, силовому экстриму, воркауту, баскетболу 3х3, парковому волейболу 4х4, фигурному катанию на велосипедах, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту.

 


 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города Минска. Мероприятие проходит на...
 
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