Минское «Динамо» проиграло третий матч подряд на старте КХЛ

сообщает Телеграф. Матч завершился со счетом 1:2,Телеграф.

Матч, проходивший вчера на «Нефтехим Арене», завершился со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу местной команды. На 11-й минуте встречи Дамир Шарипзянов успешно реализовал большинство и открыл счет. Спустя 13 минут Йоонас Няттинен удвоил преимущество «Нефтехимика».





Минскому «Динамо» удалось отыграть одну шайбу на последнем отрезке игры. На 53-й минуте матча Теему Пулккинен в большинстве сократил отставание до 1:2, но до финальной сирены подопечным Горди Дуайера больше не повезло.

Теперь «зубрам» предстоит провести серию встреч дома. 10 сентября они встретятся с финским «Йокеритом», 12 сентября – со «Спартаком» из Москвы, 14 сентября – с «Сочи».



