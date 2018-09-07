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Минское «Динамо» проиграло третий матч подряд на старте КХЛ

08.09.2018 11:00 — Разное | Партизан  
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7 сентября хоккеисты «Динамо-Минск» потерпели третье поражение подряд в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, проиграв на выезде нижнекамскому «Нефтехимику».

 Матч завершился со счетом 1:2, сообщает Телеграф.
Матч, проходивший вчера на «Нефтехим Арене», завершился со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу местной команды. На 11-й минуте встречи  Дамир Шарипзянов успешно реализовал большинство и открыл счет. Спустя 13 минут Йоонас Няттинен удвоил преимущество «Нефтехимика».

 
Минскому «Динамо» удалось отыграть одну шайбу на последнем отрезке игры. На 53-й минуте матча Теему Пулккинен в большинстве сократил отставание до 1:2, но до финальной сирены подопечным Горди Дуайера больше не повезло.
 
Теперь «зубрам» предстоит провести серию встреч дома. 10 сентября они встретятся с финским «Йокеритом», 12 сентября – со «Спартаком» из Москвы, 14 сентября – с «Сочи».


 
Теги: Минск
 
 
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7 сентября хоккеисты «Динамо-Минск» потерпели третье поражение подряд в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, проиграв на выезде нижнекамскому...
 
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