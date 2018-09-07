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Что приготовили на празник День города?

08.09.2018 10:36 — Разное | Партизан  
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Сегодня в Минске в очередной раз пройдет День города — его традиционно отмечают в начале сентября. Праздничные мероприятия пройдут на 20 площадках.



Фото: TUT.by
 Среди наиболее отличительных — фестиваль исторической реконструкции "Мінск старажытны", местом проведения которого станет зеленая зона на пересечении проспектов Победителей и Машерова, сообщает Еврорадио.

Возле Дворца спорта пройдет физкультурно-спортивный праздник с забегами на роликах, а также с показательными выступлениями каратистов, борцов, турнира по силовому экстриму. Здесь можно будет посетить мастер-классы по шахматам, а также понаблюдать за парусной регатой на Свислочи.

В Верхнем городе возле Ратуши пройдут модные показы, которые будут чередоваться с выступлениями популярных белорусских исполнителей.

Праздничные программы также предлагают Детская железная дорога, Ботанический сад. В каждом районе города пройдут свои локальные мероприятия.

Поздно вечером состоится праздничный фейерверк, который можно будет понаблюдать из двух площадок — у Дворца спорта на проспекте Победителей и в парке экстремальных видов спорта по улице Столетова.


 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске в очередной раз пройдет День города — его традиционно отмечают в начале сентября. Праздничные мероприятия пройдут на 20 площадках.
 
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