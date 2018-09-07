Что приготовили на празник День города?









Фото: TUT.by

сообщает Еврорадио. Среди наиболее отличительных — фестиваль исторической реконструкции "Мінск старажытны", местом проведения которого станет зеленая зона на пересечении проспектов Победителей и Машерова,





Возле Дворца спорта пройдет физкультурно-спортивный праздник с забегами на роликах, а также с показательными выступлениями каратистов, борцов, турнира по силовому экстриму. Здесь можно будет посетить мастер-классы по шахматам, а также понаблюдать за парусной регатой на Свислочи.





В Верхнем городе возле Ратуши пройдут модные показы, которые будут чередоваться с выступлениями популярных белорусских исполнителей.





Праздничные программы также предлагают Детская железная дорога, Ботанический сад. В каждом районе города пройдут свои локальные мероприятия.





Поздно вечером состоится праздничный фейерверк, который можно будет понаблюдать из двух площадок — у Дворца спорта на проспекте Победителей и в парке экстремальных видов спорта по улице Столетова.



