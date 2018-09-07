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Самый богатый китаец останется без работы

08.09.2018 10:27 — Разное | Партизан  
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Самый богатый китаец Джек Ма сообщил, что готовится покинуть пост главы компании Alibaba, а также рассказал, чем займется после своего ухода.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Bloomberg.

По словам бизнесмена, он все больше времени и средств уделяет благотворительности и филантропии. В 2014 году Ма основал фонд, который в основном посвящен совершенствованию системы образования в Китае, особенно в сельских районах.



«Я думаю, что однажды, и скоро, я вернусь к преподаванию. Это то, что я могу делать лучше, чем быть СЕО Alibaba», — заявил бизнесмен, который до основания Alibaba в 1999 году работал учителем английского языка.

Ма не стал отвечать на вопрос, когда именно он покинет компанию. «Вы узнаете очень скоро. Я подготовил Jack Ma Foundation. Над всеми этими вещами я работал 10 лет», — сказал миллиардер.

Джек Ма — глава и основатель компании Alibaba Group, в которую входит интернет-магазин AliExpress. Состояние предпринимателя составляет около 39,6 миллиарда долларов. Он является самым богатым жителем Китая.


 
 
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Самый богатый китаец Джек Ма сообщил, что готовится покинуть пост главы компании Alibaba, а также рассказал, чем займется после своего ухода.
 
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