



Их Isuzu стоял на парковке на улице Дарвина, сообщает портал АвтоГродно и публикует фото очевидца.





Путешественники известны тем, что 13 лет назад отправились из Австралии в "кругосветку". Сначала они путешествовали по Южной Америке, затем по Северной. Дальше приехали в Ирландию и Великобританию, объехали всю Европу и недавно совершили путешествие по России.





На днях Джон и Линд Пайндер приехали в Беларусь, побывав в Витебске , Минске, Лиде, а сейчас и в Гродно.





Дальше их путь лежит в Западную Европу, затем путешественники намерены побывать в Африке и уже после вернуться домой.





Около 9 часов утра гости покинули парковку, сейчас они могут находиться где-то в Гродно либо уже направляются в сторону границы.







