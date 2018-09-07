На каком основании школа собирает подробные сведения о родителях и правомерно ли это

vkurier.by , в последние годы не столько выполняет свою основную функцию – учит детей, сколько контролирует родителей. Учителя составляют социальный портрет семьи, собирают информацию, в каких секциях/кружках и в какое время занимаются школьники, ходят по домам и проверяют бытовые условия, а в деревнях еще и исправность печного отопления. Современная школа, пишет, в последние годы не столько выполняет свою основную функцию – учит детей, сколько контролирует родителей. Учителя составляют социальный портрет семьи, собирают информацию, в каких секциях/кружках и в какое время занимаются школьники, ходят по домам и проверяют бытовые условия, а в деревнях еще и исправность печного отопления.





Обязанностей у педагогов – не пересчитать, и когда только успевают уроки вести? Но самый главный вопрос: насколько эти действия правомерны?





В нашу редакцию обратились родители из Новополоцка и Полоцка Витебской области:





В наших школах детям для передачи родителям раздают заполнить бумагу под названием «Социальный паспорт семьи», где, в том числе, необходимо указать сведения о родителях, их контакты, образование, место работы. Получается прямое вмешательство в личную жизнь взрослых людей со стороны администрации школы.





При этом на самом документе нет ни печати учреждения образования, ни подписи директора или кого-нибудь еще. Непонятно, кому нужны эти сведения: Министерству образования, Министерству культуры, налоговой? Имеют ли право родители учеников отказаться от заполнения этого документа?









Заполнить этот документ предложили родителям









На бумаге нет ни подписей, ни печатей.





Ситуацию комментирует правозащитник Павел Левинов:





Заполнение «Социального паспорта семьи» родителями дело добровольное. Требование о предоставлении таких сведений нарушает право граждан не подвергаться произвольному вмешательству в их личную и семейную жизнь. Поэтому родители сами вольны решать – предоставлять ли о себе и о своей семье запрашиваемые сведения, которые впоследствии неизвестно кем и как могут быть использованы против них же.







