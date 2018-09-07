ЕБРР может помочь в обновлении парка льноуборочной техники в Беларуси

ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Бельгии, основной темой данной встречи стало обсуждение условий участия ЕБРР в финансировании проектов по обновлению парка льноуборочной техники в Беларуси при участии известного бельгийского производителя «Депортер» (Depoortere), а также по созданию в республике животноводческих ферм с учетом опыта и при помощи бельгийских фермеров и ученых. Стороны договорились о дальнейшем алгоритме действий по этому вопросу. Как сообщилив посольстве Беларуси в Бельгии, основной темой данной встречи стало обсуждение условий участия ЕБРР в финансировании проектов по обновлению парка льноуборочной техники в Беларуси при участии известного бельгийского производителя «Депортер» (Depoortere), а также по созданию в республике животноводческих ферм с учетом опыта и при помощи бельгийских фермеров и ученых. Стороны договорились о дальнейшем алгоритме действий по этому вопросу.









Также достигнута договоренность о взаимном участии представителей ЕБРР и белорусских экономических структур в проводимых презентациях, форумах, круглых столах и иных подобных мероприятиях, в том числе 24 октября в Кортрейке (Бельгия) в проводимой торговыми палатами Фландрии при поддержке посольства однодневной конференции Why invest in Belarus, а в ноябре – в заседании круглого стола в ЕБРР.



