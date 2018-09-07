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ЕБРР может помочь в обновлении парка льноуборочной техники в Беларуси
Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич встретился главой Брюссельского офиса Европейского банка реконструкции и развития Генри Джонсом.
Как сообщили
Также достигнута договоренность о взаимном участии представителей ЕБРР и белорусских экономических структур в проводимых презентациях, форумах, круглых столах и иных подобных мероприятиях, в том числе 24 октября в Кортрейке (Бельгия) в проводимой торговыми палатами Фландрии при поддержке посольства однодневной конференции Why invest in Belarus, а в ноябре – в заседании круглого стола в ЕБРР.
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Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич встретился главой Брюссельского офиса Европейского банка реконструкции и развития Генри Джонсом.
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