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ЕБРР может помочь в обновлении парка льноуборочной техники в Беларуси

08.09.2018 10:14 — Разное | Партизан  
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Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич  встретился главой Брюссельского офиса Европейского банка реконструкции и развития Генри Джонсом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Бельгии, основной темой данной встречи стало обсуждение условий участия ЕБРР в финансировании проектов по обновлению парка льноуборочной техники в Беларуси при участии известного бельгийского производителя «Депортер» (Depoortere), а также по созданию в республике животноводческих ферм с учетом опыта и при помощи бельгийских фермеров и ученых. Стороны договорились о дальнейшем алгоритме действий по этому вопросу.


Также достигнута договоренность о взаимном участии представителей ЕБРР и белорусских экономических структур в проводимых презентациях, форумах, круглых столах и иных подобных мероприятиях, в том числе 24 октября в Кортрейке (Бельгия) в проводимой торговыми палатами Фландрии при поддержке посольства однодневной конференции Why invest in Belarus, а в ноябре – в заседании круглого стола в ЕБРР.


 
 
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Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич  встретился главой Брюссельского офиса Европейского банка реконструкции и развития Генри Джонсом.
 
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