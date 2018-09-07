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Польские таможенники начали «тихую» забастовку. Возможно увеличение очереди

08.09.2018 09:44 — Разное | Партизан  
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Пересекающим границу с Польшей стоит учитывать это при планировании поездок.

Польские таможенники начали «тихую» забастовку. Возможно увеличение очереди
Пересекающим границу с Польшей стоит учитывать это при планировании поездок, сообщает b-g.by

По информации профсоюзного комитета Таможенной службы Польши, 7 сентября польские таможенники начали т. н. «тихую» забастовку, сообщило посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.

В связи с этим возможно увеличение очередей и времени прохождения таможенных процедур при пересечении государственной границы с Польшей в автомобильных и пеших пунктах пропуска.


Обычная забастовка представляет собой прекращение работы сотрудниками предприятия для борьбы с владельцем организации, с целью прекращения эксплуатации рабочего труда. «Тихая» или итальянская забастовка – это форма протеста, подразумевающая строгое выполнение сотрудниками организации всех должностных инструкций и правил, не нарушая их абсолютно ни в чем.


 
 
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Пересекающим границу с Польшей стоит учитывать это при планировании поездок.
 
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