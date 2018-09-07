Польские таможенники начали «тихую» забастовку. Возможно увеличение очереди

b-g.by Пересекающим границу с Польшей стоит учитывать это при планировании поездок, сообщает





По информации профсоюзного комитета Таможенной службы Польши, 7 сентября польские таможенники начали т. н. «тихую» забастовку, сообщило посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.





В связи с этим возможно увеличение очередей и времени прохождения таможенных процедур при пересечении государственной границы с Польшей в автомобильных и пеших пунктах пропуска.









Обычная забастовка представляет собой прекращение работы сотрудниками предприятия для борьбы с владельцем организации, с целью прекращения эксплуатации рабочего труда. «Тихая» или итальянская забастовка – это форма протеста, подразумевающая строгое выполнение сотрудниками организации всех должностных инструкций и правил, не нарушая их абсолютно ни в чем.



