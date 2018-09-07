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Используя белорусский опыт, Softline построила крупный дата-центр в Армении

08.09.2018 11:41 — Разное | Ежедневник  
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Используя белорусский опыт, Softline построила крупный дата-центр в Армении

Крупнейший армянский банк Ameriabank запустил в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД). Генподрядчик проекта – российская IT-компания Softline – использовала при его реализации опыт создания дата-центра для белорусского оператора BeCloud.

Во многом успешный белорусский проект и богатый профильный опыт по созданию ЦОД в России и других странах предопределил выбор руководства Ameriabank в качестве поставщика решений именно компании Softline.

Необходимость создания нового дата-центра для Ameriabank, который в последние пять лет лидирует в банковской системе Армении и является самым инновационным банковским учреждением страны, связана с переездом в новое здание, но главным образом, с увеличением предложения на рынок новых технологических продуктов.  Директор по развитию Ameriabank Тигран Джрбашян в ходе презентации проекта отметил такой факт, что  по филиальной  сети банк уступает всем конкурентам, но благодаря новым технологиям, онлайн-продуктам лидирует по клиентской базе и другим показателям.  

«Когда мы начинали разработку технического задания по дата-центру, мы понимали, что это основа нашего развития, - подчеркнул Тигран Джрбашян. -  Сегодня мы предлагаем  огромное количество автоматизированных продуктов, по которым люди вообще не приходят в банк, а вся коммуникация с клиентами строится  через обработку данных».

Ameriabank уже сейчас растет в два раза быстрее конкурентов и параметры старого ЦОД просто не были в состоянии поддерживать и сопровождать этот рост. Как отметили в банке, для  быстрой и надежной работы сервисов банку был необходим современный  ЦОД, который отвечал бы самым высоким требованиям безопасности и отказоустойчивости.  С этой целью в конце 2017 году был объявлен конкурс, по итогам которого заказчик сделал выбор в пользу компании Softline.

Российская компания, имеющая крупнейшее на постсоветском пространстве портфолио по созданию подобных объектов, гарантировала и одно из важнейших условий технического задания – все инженерные системы нового ЦОД, учитывая сейсмические и климатические условия Армении и Еревана, соответствуют европейским стандартам ISO в области пожарной безопаности и требованиям по уровню надежности Tier III.

Как рассказал руководитель отдела технического обслуживания Ameriabank Виген Микаелян,  представители Softline в сотрудничестве со специалистами банка реализовали  весь комплекс строительных и монтажных работ в рекордно краткие сроки. На разработку проекта понадобилось 30 дней, на реализацию -  90. При этом пришлось принимать нестандартные решения при монтаже – дата-центр расположен не в подвале, а на около 100 квадратных метрах второго этажа нового энергоэффективного здания в центре Еревана. Такое размещение  дата-центра потребовало от  подрядчика применения еще одного новшества:  впервые в Восточной Европе  были использованы 2 литий-ионные батареи. Вместе с   2 «традиционными» свинцово-кислотными аккумуляторами  фирмы Schneider Electric  они обеспечивают бесперебойное питание вычислительного и сетевого оборудования. Специалисты подчеркивают, что литий-ионные батареи занимают в два меньше места и в три раза легче, не требуют обслуживания и проще переносят высокие температуру и глубокий разряд. Также подрядчик должен был учитывать фактор сейсмоустойчивости   - Ереван находится на подвижном участке земной коры. Для этого фальшпол был усилен распорками, а серверные шкафы (их 20) оснащены кронштейнами, крепящимися к фальшполу.

Используя белорусский опыт, Softline построила крупный дата-центр в Армении

«Мы давно сотрудничаем с Ameriabаnk по разным направлениям, и для нас большая честь и ответственность реализовать такой масштабный и технологичный проект в Армении. Благодаря опыту совместной работы специалистов Softline и Ameriabаnk, проект был реализован в заданные сроки на высоком профессиональном уровне», — отметил директор Softline Армения Саргис Арутюнян. 

 «Наши ожидания оправдались – новая инженерная инфраструктура  ЦОД Ameriabаnk полностью отвечает текущим требованиям и рассчитана  на долгосрочное развитие, имея необходимый резерв», - подчеркнул в свою очередь руководитель управления IT и автоматизации Ameriabank Шаварш Восканян.

По словам Тиграна Джрбашяна, банк  очень много инвестирует в технологии. «Дата-центр – это один из проектов . Мы инвестируем на перспективу: планируем,  что этого дата-центра хватит на наши потребности в хранении и обработке данных в пределах 3-4 лет», - рассказал один из руководителей банка.

Ameriabаnk планирует установить второй ЦОД и пожинает плоды своих инвестиций в этом направлении. Новый дата-центр позволил уже внедрить систему онлайн-кредитования физических лиц и таким образом укрепить  позиции на рынке потребительского кредитования.

Справка

Softline  - одна из крупнейших российских  IT-компаний. Согласно рейтингу издания RAEX, компания занимает третье место (после Национальной компьютерной корпорации и «ЛАНИТ») по объему выручки от ИКТ-деятельности в 2017 году.

На белорусском рынке Softline присутствует с 2001 года, ее дочерняя компания «СофтланйБел» занимается дистрибуцией программного обеспечения (интернет-магазин allsoft.by), а также инвестировала в  учебный центр  в Минске.

С 2013 года в структуру белорусского бизнеса Softline входит компания «Новаком Групп» - разработчик и дистрибутор собственного программного обеспечения, резидент Парка высоких технологий.

Венчурный фонд Softline Ventures инвестировал в белорусские компании и проекты  ActiveCloud,  ActivePlatform  и Assistent.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Крупнейший армянский банк Ameriabank запустил в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД). Генподрядчик проекта – российская IT-компания Softline – использовала при...
 
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