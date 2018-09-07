8 случаев, когда можно купить б/у вещь

Онлайн-сервисы перепродажи личных вещей стали очень популярны: владелец ненужной вещи возвращает часть ее стоимости, а покупатель экономит деньги. «Глубинный фундамент тренда вторичных продаж — это не обеднение населения, но все более популярное „этичное потребление“», — объясняла гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Вот какие предметы лучше всего покупать с рук.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

1. Спортивные товары

Гантели, велосипеды, самокаты, тренажеры, сноуборды, лыжи и другое спортивное оборудование покупаются в надежде на частое использование, но вместо этого нередко они лишь занимают место и собирают пыль. Совершенно необязательно покупать новое. Владельцы спорттоваров могут сделать хорошую скидку.

2. Мебель

Мебель надоедает или устаревает, поэтому владельцы пытаются от нее избавиться. Как правило, она имеет царапины или потертости, но специальные средства легко устранят многие из этих дефектов.

3. Техника и электроника

Производители смартфонов и других модных устройств ежегодно предлагают обновленные версии своих товаров. Прошлогодние теряют актуальность и продаются с большой скидкой. Пользуйтесь этим.

4. Автомобили

За первый год использования машина теряет 20−30% своей стоимости. Это плохая новость для тех, кто любит новые модели, но хорошая для тех, кто готов приобрести неновый автомобиль: даже купив машину, которой кто-то пользовался год, вы уже существенно сэкономите. У подержанной машины есть преимущества: более низкие стоимость страховки КАСКО и вероятность угона. Из минусов — сложность оценки состояния подержанного автомобиля и, как следствие, возможные частые поломки.

5. Дизайнерская одежда

В секонд-хендах можно встретить дизайнерские или винтажные вещи, которые отлично сохранились. Просто зайдите и удивитесь ценам!

6. Музыкальные инструменты

Например, электрогитара Cort G110 в магазине музыкальных инструментов стоит на треть дороже, чем у продавцов на онлайн-площадках по продаже бэушных вещей. Спрос на инструменты не самый большой, поэтому можно попробовать попросить дополнительную скидку.

7. Инструменты для ремонта

Перфоратор, бензопилу, домкрат, стремянку и прочие инструменты дешевле купить с рук, чем в магазине. Они будут потертые и грязные, но главное — чтобы работали. Плюс, если вы не занимаетесь профессионально ремонтными работами, вряд ли вы будете пользоваться ими очень часто.

8. Детские вещи

Рождение ребенка — одно из самых важных событий в семье, и хочется дать малышу все самое лучшее. Но, во-первых, не у всех это позволяет бюджет, а во-вторых, ребенок не будет страдать от использования вещей, которые недавно были у других. Много денег можно сэкономить, если купить подержанную коляску, столик, автокресло, теплую зимнюю одежду, из которой дети все равно быстро вырастают, и так далее. Спросите у знакомых, у которых есть дети. Они могут продать вам вещи с большой скидкой или вообще отдать бесплатно.