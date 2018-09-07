ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детский детектив про двух котов и собаку завоевал литпремию в Беларуси

08.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси подвели итоги национальной литературной премии, сообщает «МИР 24».

Больше всего на конкурс прислали произведений для детей. Победителем стала писательница Ольга Никольская с книгой «Похищение шедевра, или Новые приключения агентов «КолбаФирЖик».

«Она написана в необычном жанре для детской литературы. Это детективная повесть-сказка, такой детектив для детей. Но я думаю, что интересно будет и взрослым», – говорит победительница национальной литературной премии в номинации «Лучшее произведение для детей и юношества».

Книга писательницы о домашних питомцах – двух котах и собаке.

Всего в конкурсе участвовало более 50 изданий.

Национальную литературную премию в Беларуси вручают с 2015 года.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 
 
Ссылка на источник 108
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лауреатом премии стала писательница Ольга Никольская и ее книга «Похищение шедевра, или Новые приключения агентов «КолбаФирЖик».
 
Новости дня
Новости разные
 
Bloomberg составил Топ-10 любимых городов миллионеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Лоевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика