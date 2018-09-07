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Детский детектив про двух котов и собаку завоевал литпремию в Беларуси
08.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси подвели итоги национальной литературной премии, сообщает «МИР 24».
Больше всего на конкурс прислали произведений для детей. Победителем стала писательница Ольга Никольская с книгой «Похищение шедевра, или Новые приключения агентов «КолбаФирЖик».
«Она написана в необычном жанре для детской литературы. Это детективная повесть-сказка, такой детектив для детей. Но я думаю, что интересно будет и взрослым», – говорит победительница национальной литературной премии в номинации «Лучшее произведение для детей и юношества».
Книга писательницы о домашних питомцах – двух котах и собаке.
Всего в конкурсе участвовало более 50 изданий.
Национальную литературную премию в Беларуси вручают с 2015 года.
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Лауреатом премии стала писательница Ольга Никольская и ее книга «Похищение шедевра, или Новые приключения агентов «КолбаФирЖик».
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