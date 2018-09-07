Маск покурил прилюдно марихуану и обрушил акции своей Tesla

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На следующий день после того, как основатель Tesla Илон Маск в прямом эфире покурил марихуану, акции его компании подешевели на 28 долларов. Это было первое публичное выступление Маска после заявлений об отмене планов делистинга.

В первые минуты работы биржи NASDAQ цена акций компании Tesla рухнула более чем на 10%, следует из данных сервиса Investing.com. Предыдущая торговая сессия закрылась на уровне 280,95 долларов за акцию. На открытии торгов 7 сентября одна акция Tesla стоила 260,32 долларов. На минимуме падение составило более 10%, акции подешевели на 28 долларов, а наименьшая зафиксированная котировка была равна 252,39 долларов, сообщает РБК.



Позже акции отыграли, и по состоянию на 17:42 мск они торговались по 261,64 долларов за штуку (минус 6,8%).



На таком низком уровне акции Tesla в последний раз торговались в апреле 2018 года после критических замечаний от Национального совета по безопасности транспорта США о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, которое произошло 23 марта. Тогда электромобиль Model X ехал в режиме автопилота и врезался в отбойник на шоссе в Маунтин-Вью, штат Калифорния, от полученных травм водитель умер.



Пятничный обвал произошел после скандального интервью Маска ведущему комедийного интернет-шоу Джо Рогану. Беседа в прямом эфире длилась более двух часов, во время нее собеседники пили виски. Кроме того, ведущий предложил Маску покурить смесь табака и марихуаны. Маск согласился и сказал, что курит марихуану редко, поскольку она не оказывает на него никакого воздействия.



«Кажется, я пробовал когда-то», — смеясь, пояснил Маск. Ведущий высказал опасение, что тот, вероятно, не осмелится покурить самокрутку из-за возможной реакции акционеров. Однако после заверения ведущего, что на территории Калифорнии, где снималось интервью, курение марихуаны не является преступлением, Маск сделал несколько затяжек.​



По его мимике было видно, что и на этот раз миллиардер ничего особенного не ощутил.



Как пишет The Wall Street Journal, интервью стало первым публичным выступлением Маска после того, как он объявил, что отказался от идеи сделать Tesla частной компанией. 23 августа Маск встретился с советом директоров Tesla, чтобы сообщить, что он хотел бы оставить компанию публичной. Такое решение генеральный директор американского производителя электромобилей, по его словам, принял, основываясь на отзывах акционеров, в том числе институциональных инвесторов, которые заявили, что у них есть внутренние правила, ограничивающие возможность их нахождения в частной компании.



Кроме того, в пятницу, 7 сентября, также стало известно, что компанию Tesla покинули два высокопоставленных менеджера — главный бухгалтер Дейв Мортон, а также руководитель отдела кадров Габриэль Толедано.



7 августа Маск заявил в своем Twitter, что думает «о выводе Tesla с биржи при 420 долларов [за акцию]». Он уточнил, что «финансирование обеспечено», но не назвал его источник. Рынок отреагировал ростом курса акций Tesla, в первый же день они подорожали на 11%, второй большой скачок произошел на следующий день.



После жалоб инвесторов Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование по подозрению в манипулировании рынком.



