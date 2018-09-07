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Интервью с начальником Быховского районного отдела ФСЗН Сергеем Шараевым

08.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Быховский районный отдел Фонда социальной защиты населения функционирует вот уже 25 лет. Еще в первой половине 90-х годов прошлого столетия он был образован путем реорганизации Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. А сегодня является органом государственного управления средствами государственного социального страхования. Так из каких же средств он формируется и куда затем расходуются поступившие в ФСЗН деньги? Об этом и других актуальных вопросах, волнующих население, и пойдет разговор с начальником районного отдела названного Фонда Сергеем Шараевым.

Интервью с начальником Быховского районного отдела ФСЗН Сергеем Шараевым

— Сергей Александрович, поясните с самого начала, в чем заключается главное предназначение возглавляемого Вами структурного подразделения и сколько денег поступило на его счет?

—Фонд социальной защиты является источником выплаты гражданам пенсий, детских пособий, пособий по временной нетрудоспособности. Также выделяются деньги на санаторно-курортное лечение и оздоровление, производятся выплаты по беременности и родам, на погребение и другие нужды.

В нашем районе, например, только в первом полугодии в связи с рождением ребенка получили пособия 116 человек на общую сумму 280 тысяч рублей.

За шесть месяцев этого года к нам поступило более 8,3 млн. рублей. Причем 8,2 млн. рублей — на государственное социальное страхование и 65, 5 тысячи рублей — на профессиональное пенсионное страхование.

— Сколько плательщиков страховых взносов в Быховском районе?

— По состоянию на 1 июля текущего года на учете в райотделе 1246 плательщиков, в том числе 412 юридических лиц всех форм собственности и 764 физических лица. Кстати, 758 из общего количества плательщиков являются индивидуальными предпринимателями, а еще 70 ИПэшников уплачивают страховые взносы за наемных работников.

— Финансирование расходов на выплату пенсий и пособий осуществляется в полном объеме?

— Конечно, и к тому же строго в установленные сроки. Но собственных средств хватает примерно на 40%. Поэтому наш район дотируется из республиканских средств ФСЗН.

— Что Вы можете рассказать о профессиональном пенсионном страховании?

— В соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2008г. № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании», такому виду страхования подлежат работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, другими видами деятельности, дающими право на «льготный» стаж. Например, к ним относятся электрогазосварщики, отдельные категории медицинских и педагогических работников, операторы-машинного доения коров, трактористы сельскохозяйственного производства.

Взносы на профессиональное пенсионное страхование уплачиваются работодателями за работников, занятых на рабочих местах, включенных в перечень рабочих мест с особыми условиями труда, и являются обязательными платежами, направленными для формирования средств на профессиональные пенсии.

На Быховщине такому страхованию подлежат 967 человек.

— Персонифицированный учет. Давайте поговорим и об этом направлении Вашей работы. Тем более, что недавним постановлением Совмина Беларуси внесены изменения в Правила такого учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования.

— В настоящее время ведение персонифицированного учета автоматизировано. В основном, информацию работодатели предоставляют в виде электронных документов, заверенных официально электронно-цифровыми подписями должностных лиц.

В райотделе на сегодняшний день накапливаются сведения о стаже работы и зарплате по индивидуальным лицевым счетам 23,7 тысячи граждан.

Уже с 1 октября индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (бухгалтерский учет о начислении, уплате обязательных страховых взносов — прим. автора) будут предоставляться работодателями за девять месяцев текущего года по гражданам, выполняющим работы по гражданско-правовым договорам. Это необходимо для так называемого корректного формирования базы данных трудоспособного населения, не занятого в сфере экономики.

А уже с апреля будущего года формы ПУ-3 субъекты хозяйствования начнут представлять в отдел ежеквартально.

Кстати, форму ПУ-3 также дополнят графой «Код причины начисления выплат (дохода), на которые начисляются страховые взносы, ниже уровня месячной минимальной заработной платы, установленного и проиндексированного в соответствии с законодательством», что будет способствовать своевременному выявлению работодателей, нарушающих законодательство, и восстановлению законных прав застрахованных лиц.

В новом формате с 1 июля 2019 года будут предоставляться сведения о приеме и увольнении граждан по форме ПУ-2 (сведения о приеме и увольнении — прим. автора), которую дополнят кодами: форм трудовых отношений, оснований увольнения, наименований должностей служащих, профессий рабочих, по которым приняты работники, а также в случае их перевода на другую должность.

Сведения, полученные в результате сбора и учета данных о профессиях рабочих и должностях служащих, позволят определять потребность экономики в кадрах по основным группам занятий и оперативно реагировать на возможный дисбаланс на рынке труда, выявлять причины текучести кадров, стимулировать нанимателей к соблюдению законодательства о труде и т.д.

— Сергей Александрович, расскажите немного и о коллективе, который возглавляете.

— В райотделе сегодня трудятся семь человек, настоящие профессионалы своего дела. Условия труда и техническая оснащенность — хорошие. Поэтому, несмотря на то, что с каждым годом объемы работы увеличиваются, наш небольшой, сплоченный и слаженный коллектив справляется с поставленными перед ним задачами успешно.

Беседовал Сергей ЛЕВЧЕНКО.

 

 
 
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  Быховский районный отдел Фонда социальной защиты населения функционирует вот уже 25 лет. Еще в первой половине 90-х годов прошлого
 
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