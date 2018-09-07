В Быховском райисполкоме прошло заседание общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства

Как известно, параллельные прямые не пересекаются. Начальный курс геометрии. В случае государственного и частного партнерства в Беларуси этот постулат, к счастью, не работает. Точек соприкосновений у предпринимателей и власти множество. В стране действует целый ряд нормативно-правовых документов, направленных на поддержку предпринимательства, которое, в свою очередь, играет не последнюю роль в формировании государственной казны. Об этом и многом другом шла речь на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства в Быховском райисполкоме.

Открыл встречу глава района Дмитрий Мартинович. Он подчеркнул, насколько важным для региона является благополучие малого и среднего бизнеса – более 20% поступлений в местный бюджет составляют именно предпринимательские отчисления.

Продолжили разговор приглашенные гости. Представитель Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Наталья Хрущева рассказала о плюсах сотрудничества предпринимателей с этой организацией. Спектр услуг, оказываемых палатой, достаточно широк: сертификация, консалтинг, экспертиза, продвижение малых и средних компаний на международный рынок. По словам специалиста, бизнесмены, настроенные на развитие своего дела, найдут в БелТПП всестороннюю поддержку.

Цифры «МП»

160 организаций-субъектов малого предпринимательства состоят на учете в налоговой инспекции Быховского района;

515 индивидуальных предпринимателей зарегистрированы в инспекции;

674, 7 тысячи рублей поступило в консолидированный бюджет района за первое полугодие от малого предпринимательства.

Не обошли стороной и проблемные моменты. Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Быховскому району Ирина Дубровская предостерегла предпринимателей от соблазна практики «зарплаты в конвертах». Есть примеры, когда представители частного бизнеса скрывают реальные заработки своего персонала. По зарплатной ведомости работник получает мизерную сумму, основная же часть заработка выплачивается «серой наличкой». Это позволяет платить меньше налогов. Специалисты предупреждают: теневая экономика чревата последствиями. Рано или поздно нарушения будут выявлены и заплатить все равно придется. Только в разы больше. Плюс – вероятность уголовной ответственности.

Не менее важны взносы в Фонд социальной защиты населения. В этом случае наниматель, пытаясь обмануть государство, рискует не только сам, но и подвергает риску пенсионное будущее своих работников.

Заместитель председателя райисполкома Алексей Третьяков честно предупреждает присутствующих: «Анализ выплаты заработной платы в частных организациях уже проведен. И нас не могут не настораживать факты, когда по отчетности некоторые работники получают, образно выражаясь, по 20 рублей. Список таких субъектов предпринимательства составлен. Будем проверять. Потом не обижайтесь».

Представитель Департамента государственной инспекции труда Наталья Путикова провела небольшой экскурс по особенностям правильного трудоустройства и оформления персонала, напомнила о нюансах приема на работу по договору.

Начальник отдела экономики райисполкома Алексей Малашенко рассказал о льготах и государственной поддержке для малого и среднего бизнеса. Специалисты четырех банков дополнили его презентацией своих банковских продуктов, наиболее подходящих для бизнесменов.

Под занавес встречи предприниматели озвучили ряд волнующих их вопросов. Среди них — проблемная работа портала Фонда социальной защиты: специальные «ключи» к нему куплены, но не работают. Также озвучена проблема взаимодействия приборов СКНО с кассовыми аппаратами, отсутствие нормальной GSM-связи для корректной работы этих приборов в сельской местности. Специалистам государственных структур поручено разобраться с поднятыми темами.

Прощаясь, председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович еще раз обратился к предпринимателям: «Для вас двери моего кабинета всегда открыты. Если понадобится помощь, обращайтесь».

Егор ГАМАЮН.