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Кукуруза – это клад, с ней в хозяйстве будет лад

08.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Кукуруза – это клад, с ней в хозяйстве будет лад
Еще совсем недавно аграрии трудились от зари до зари, стараясь в сжатые сроки убрать урожай зерновых. С началом осени забот не уменьшилось. Наступила пора заготовки сочного корма из кукурузы.

 

Во всех сельхозпредприятиях Свислоччины активными темпами идет заготовка силоса. В УСП «Совхоз «Вердомичи» заложено уже 1017 тонн.
Сентябрь – лучшее время для уборки этой культуры на силос, – рассказал исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия Петр Петушкевич.

Кукуруза – это клад, с ней в хозяйстве будет лад

 

Если «царица полей» была посеяна в срок, то именно в первый осенний месяц она достигает определенной зрелости и готова для закладки.
Этот корм является одним из основных в рационе крупного рогатого скота. При использовании кукурузного силоса у животных, находящихся на откорме, происходит интенсивное нарастание мышечной ткани, а у дойного стада повышается молочная продуктивность.


Кукуруза в этом году уродила на славу в хозяйстве. Это несмотря на то, что стояла продолжительная засуха.
Высота ее в некоторых местах такая, что в ней прячется даже кормоуборочный комбайн, – рассказывает механизатор УСП «Совхоз «Великосельский» Андрей Гез, приехавший на помощь соседям на КВК-800.

Кукуруза – это клад, с ней в хозяйстве будет лад

 
Отмеряют километры в высокой кукурузе трактор МТЗ-80 и МАЗ, задействованные на отвозке. Кстати, ими тоже управляют помощники, которые ежегодно приезжают в УСП «Совхоз «Вердомичи» на время массовых полевых работ. Это тракторист Андрей Петрулевич и водитель Сергей Воробей из КПУП «Свислочская сельхозтехника».


В день нашего посещения хозяйства аграрии только начали закладывать силосную траншею в Огородниках, недалеко от кукурузного поля. Теперь главное, чтобы погода стояла благоприятная и техника не подвела. Тогда силосная траншея будет заложена в срок.

 

Людмила БАЛЫШ.

Фото Людмилы БАЛЫШ и Галины КАРПОВОЙ.

 
 
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Еще совсем недавно аграрии трудились от зари до зари, стараясь в сжатые сроки убрать урожай зерновых. С началом осени забот не уменьшилось. Наступила пора...
 
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