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Кукуруза – это клад, с ней в хозяйстве будет лад
08.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Во всех сельхозпредприятиях Свислоччины активными темпами идет заготовка силоса. В УСП «Совхоз «Вердомичи» заложено уже 1017 тонн.
– Если «царица полей» была посеяна в срок, то именно в первый осенний месяц она достигает определенной зрелости и готова для закладки.
В день нашего посещения хозяйства аграрии только начали закладывать силосную траншею в Огородниках, недалеко от кукурузного поля. Теперь главное, чтобы погода стояла благоприятная и техника не подвела. Тогда силосная траншея будет заложена в срок.
Людмила БАЛЫШ.
Фото Людмилы БАЛЫШ и Галины КАРПОВОЙ.
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