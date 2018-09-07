Кукуруза – это клад, с ней в хозяйстве будет лад



Еще совсем недавно аграрии трудились от зари до зари, стараясь в сжатые сроки убрать урожай зерновых. С началом осени забот не уменьшилось. Наступила пора заготовки сочного корма из кукурузы.

Во всех сельхозпредприятиях Свислоччины активными темпами идет заготовка силоса. В УСП «Совхоз «Вердомичи» заложено уже 1017 тонн.

– Сентябрь – лучшее время для уборки этой культуры на силос, – рассказал исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия Петр Петушкевич.





– Если «царица полей» была посеяна в срок, то именно в первый осенний месяц она достигает определенной зрелости и готова для закладки.

Этот корм является одним из основных в рационе крупного рогатого скота. При использовании кукурузного силоса у животных, находящихся на откорме, происходит интенсивное нарастание мышечной ткани, а у дойного стада повышается молочная продуктивность.



Кукуруза в этом году уродила на славу в хозяйстве. Это несмотря на то, что стояла продолжительная засуха.

– Высота ее в некоторых местах такая, что в ней прячется даже кормоуборочный комбайн, – рассказывает механизатор УСП «Совхоз «Великосельский» Андрей Гез, приехавший на помощь соседям на КВК-800.



Отмеряют километры в высокой кукурузе трактор МТЗ-80 и МАЗ, задействованные на отвозке. Кстати, ими тоже управляют помощники, которые ежегодно приезжают в УСП «Совхоз «Вердомичи» на время массовых полевых работ. Это тракторист Андрей Петрулевич и водитель Сергей Воробей из КПУП «Свислочская сельхозтехника».

В день нашего посещения хозяйства аграрии только начали закладывать силосную траншею в Огородниках, недалеко от кукурузного поля. Теперь главное, чтобы погода стояла благоприятная и техника не подвела. Тогда силосная траншея будет заложена в срок.

Людмила БАЛЫШ.

Фото Людмилы БАЛЫШ и Галины КАРПОВОЙ.