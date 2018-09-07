



День земляка пришёлся по душе жителям Мушинского сельского Совета. Это лето можно смело назвать для них самой настоящей встречей добрых друзей, соседей, одноклассников. На этот раз собрались земляки из д. Лопатино. Что интересного узнали односельчане во время душевных посиделок за дружеским столом?

Деревня Лопатино в этом году празднует юбилей — 255 лет со дня первого упоминания о ней как о центре имения Лопатин, где размещалось 23 двора, хозяйский двор, корчма и винокуренный завод. Через тридцать лет эти земли перешли во владение помещика

Вигуры. Кроме земледелия, часть населения занималась швейным промыслом. После установления в 1918 году советской власти здесь стала работать школа и был организован колхоз.





— День земляка до нас уже провели Пирогово, Борисовка, Нестерово. Поэтому мы подумали, что и лопатинцам стоит собраться, — рассказала жительница деревни, один из организаторов и инициаторов праздника Екатерина Липунова. — Староста, депутат сельского Совета депутатов Людмила Былина и председатель Мушинского сельисполкома Елена Михневич поддержали эту идею. Наши земляки с удовольствием приняли приглашение приехать на праздник.

В д. Лопатино живут открытые и неравнодушные люди. Они стремятся поддерживать в порядке свои подворья. Несмотря на то, что сейчас в деревне проживает около тридцати человек, все они добрые друзья и соседи, которые заботятся о своём родном уголке.

— Конечно, ещё много работы по благоустройству, — говорит Екатерина Поликарповна. — Но деревня не выглядит заброшенной. Здесь всегда косят сорную растительность, грейдируют дорогу, у нас работает магазин, четыре раза в неделю ходит автобус.

В Лопатино долгое время функционировала средняя школа. Поэтому здесь встретились не только земляки, но и одноклассники. Сельчане с трудом узнавали уже позабытые и изменившиеся лица, делились воспоминаниями, новостями, рассказывали о своей судьбе, знакомили со своими детьми и внуками. Для них это стало хорошей возможностью увидеть малую родину. Один из пожилых жителей д. Лопатино Николай Сапожников вспомнил о своей юности, о своей работе, а также смог повеселить всех «острыми» частушками, порадовал присутствующих концерт творческого коллектива Мушинского сельского клуба. Делились своими воспоминаниями гости из Смоленска, Починка, Санкт-Петербурга. Всего собралось около 70 человек. Встреча настолько понравилась, что земляки договорились видеться ежегодно.