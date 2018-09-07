День города, начало: президент катается на лыжероллерах, люди ждут пока их выпустят из ТЦ

Сегодня, 8 сентября, Минск отмечает день города. В рамках праздника на проспекте Победителей устроили физкультурно-спортивный праздник. Участие в последнем принял президент Лукашенко вместе с сыном Николаем – в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках. К слову, победу среди команд государственных и силовых органов одержала команда НОК, за которую выступал президент.





Когда эстафета подходила к концу, пользователь твиттера сфотографировал очередь на выход из ТЦ «Галерея» – судя по всему, людей не выпускали из помещения на протяжении президентской гонки. Но это не точно, быть может в ТЦ просто заклинило двери.

Очередь на выход из ТЦ Галерея. pic.twitter.com/wFzPFiqqhu — AntoXa aXotnA (@AntXa) 8 сентября 2018 г.