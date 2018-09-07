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День города, начало: президент катается на лыжероллерах, люди ждут пока их выпустят из ТЦ

08.09.2018 12:56 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 8 сентября, Минск отмечает день города. В рамках праздника на проспекте Победителей устроили физкультурно-спортивный праздник. Участие в последнем принял президент Лукашенко вместе с сыном Николаем – в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках. К слову, победу среди команд государственных и силовых органов одержала команда НОК, за которую выступал президент.



Когда эстафета подходила к  концу, пользователь твиттера сфотографировал очередь на выход из ТЦ «Галерея» – судя по всему, людей не выпускали из помещения на протяжении президентской гонки. Но это не точно, быть может в ТЦ просто заклинило двери. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 8 сентября, Минск отмечает день города. В рамках праздника на проспекте Победителей устроили физкультурно-спортивный праздник. Участие в последнем принял...
 
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