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День города, начало: президент катается на лыжероллерах, люди ждут пока их выпустят из ТЦ
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Сегодня, 8 сентября, Минск отмечает день города. В рамках праздника на проспекте Победителей устроили физкультурно-спортивный праздник. Участие в последнем принял президент Лукашенко вместе с сыном Николаем – в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках. К слову, победу среди команд государственных и силовых органов одержала команда НОК, за которую выступал президент.
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Сегодня, 8 сентября, Минск отмечает день города. В рамках праздника на проспекте Победителей устроили физкультурно-спортивный праздник. Участие в последнем принял...
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