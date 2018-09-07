Самый масштабный: на Минский полумарафон съедутся 35 тыс. бегунов

На Минский полумарафон в этом году ожидают 35 тысяч участников, сообщает «МИР 24». Ожидается, что он станет самым масштабным за всю историю. Сейчас заканчивается регистрация на соревнования.

«Порядка 40 стран зарегистрировалось, более тысячи иностранцев. В прошлом году было меньше. Что касается белорусов, то почти вся страна», – сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Будет и благотворительный забег. Деньги организаторы собирают на поддержку четырех проектов помощи детям.

По традиции беговой маршрут проложат по самому центру белорусской столицы, участники соревнований смогут увидеть красивейшие места города.

Минский полумарафон имеет бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд за качество и безопасность забегов Европейской легкоатлетической ассоциации.

Старт забегу будет дан в воскресенье в 9:00.