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«Культовый и значимый проект». «Классика у ратуши с Velcom» в Витебске: мировые шедевры в живом исполнении и сотни зрителей
Новости Беларуси. «Классика у ратуши с Velcom» впервые вышла за пределы Минска. Масштабный проект, который четыре года подряд реализует мобильный оператор, пришелся по душе теперь и жителям фестивальной столицы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки участников, сотни зрителей и, конечно, мировые шедевры классической музыки.
Рояль в кустах? Отнюдь! В самом сердце Витебска! Уникальную возможность фестивальной столице Беларуси подарила компания Velcom.
Александр Ермаков, участник активности «Свободный рояль»:
И хоть активность носит название «Свободный рояль», белоснежный инструмент не замолкал ни на минуту. Целый час более сотни зрителей наслаждались виртуозной игрой своих земляков.
Анастасия Бут, СТВ:
«Классика у ратуши с Velcom» уже давно полюбилась жителям и гостям столицы. В Минске, в Верхнем городе, живая музыка звучала не один десяток раз. Более 150 тысяч человек стали непосредственными участниками уникального для Беларуси проекта. Символично, что и в Витебске музыка, популярная во все времена, взмывала в шагаловское небо над городской ратушей.
Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:
Акция, которая приурочена к «Классике у ратуши с Velcom» – это встреча поездов на железнодорожном вокзале города Витебска классическими композициями.
Наталья Шиёнок, начальник отдела культуры Витебского горисполкома:
Традиции классической музыки также свято почитаемы в городе Витебске с давних времен.
Творческую эстафету у витебчан позже переняли профессионалы – музыкальная капелла «Сонорус» . Три часа на площадке под открытым небом звучали бессмертные композиции Вивальди, Моцарта, Пьяццоллы.
Шедевры мировой классики – лучший подарок от компании Velcom культурному Витебску.
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«Культовый и значимый проект». «Классика у ратуши с Velcom» в Витебске: мировые шедевры в живом исполнении и сотни зрителей
Новости Беларуси. «Классика у ратуши с Velcom» впервые вышла за пределы Минска. Масштабный проект, который четыре года подряд реализует мобильный оператор, пришелся...
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