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«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть
Новости Франции. Модель, певица и супруга экс-президента Франции Карла Бруни показала фото своей мамы, которое восхитило интернет-пользователей.
Снимок Карла Бруни опубликовала на своей странице в Instagram. На нем 88-летняя мама женщины позирует в ярком купальнике на берегу моря. Бруни отметила, что ее мама «невероятная».
Карла Бруни:
Подписчики Карлы Бруни были восхищены тем, как отлично выглядит ее мама и насколько активный образ жизни она ведет.
«Какая удивительная мама! Вы можете гордиться ей»,
«Может быть, вы хотели написать 58 и ошиблись»,
«Вот в кого вы такая красавица»,
«Прекрасная женщина».
Мама Карлы Бруни – Мариса Борини – пианистка и актриса. На Венецианском кинофестивале она поддержала дочь – режиссера Валерию Бруни-Тедески. Обе сестры на фото ниже.
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Новости Франции. Модель, певица и супруга экс-президента Франции Карла Бруни показала фото своей мамы, которое восхитило интернет-пользователей. Снимок Карла...
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