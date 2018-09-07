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В США на 27 году жизни скончался музыкант Мак Миллер

08.09.2018 12:43 — Разное | СТВ  
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Новости США. 7 сентября на 27 году жизни скончался американский музыкант Мак Миллер. Предполагаемой причиной смерти исполнителя является передозировка наркотиками.  

Как сообщает портал TMZ, тело молодого человека обнаружили примерно в полдень в спальне его дома, который находится в долине Сан-Фернандо в Калифорнии. Прибывшие медики осмотрели певца и констатировали его смерть.  

«Я бы предпочёл быть банальный белым рэпером, а не наркоманом, который не может даже выбраться из своего дома. Передозировка – это не круто. Вы не войдёте в историю благодаря передозировке. Вы просто умрёте», – приводит слова исполнителя Тайлер Конвэй на своей странице в Twitter.  

Малкольм Джеймс МакКормик родился 19 января 1992 в Питтсбурге. В 15-лет юноша начал увлекаться хип-хопом. Мак Миллер научился играть на барабанной установке, пианино и гитаре.  

В 2010 году исполнитель загрузил на YouTube первый клип на сингл «Knock Knock». Также был запоминающийся клип на песню «Дональд Трамп». Позже 45 президент США прокомментировал клип в Twitter словами «а кому бы не было приятно?».  

В 2013-2014 годах музыкант начал употреблять много наркотиков, предпочитал оставаться дома. У парня началась депрессия, болела голова. Через некоторое время он вышел из этого состояния.  

В 2015 году певец выпустил альбом, в котором было 17 треков. 3 августа 2018 года вышел альбом «Swimming».  

Тело Мак Миллера было обнаружено 7 сентября. Предполагается, что музыкант умер от передозировки наркотиков. Точная причина смерти будет установлена после ряда экспертиз.  

 
 
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Новости США. 7 сентября на 27 году жизни скончался американский музыкант Мак Миллер. Предполагаемой причиной смерти исполнителя является передозировка...
 
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