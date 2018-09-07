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Анонс праздничных гуляний в День города в центре столицы
Новости Беларуси. 8 сентября в День города Минска гуляния развернутся на 20 площадках столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтому минчанам и гостям столицы стоит отложить дела и отправиться отмечать день рождения родного города.
Корреспондент СТВ Алена Сырова – на прямой связи со студией.
Алена Сырова, СТВ:
Чуть позже внимание будет приковано к акватории Свислочи – там начнется заплыв на байдарках и каноэ. Позднее выступят силачи-спортсмены.
Конечно, мероприятия пройдут и в Верхнем городе. Фудкорты здесь повсюду, голодным здесь точно никто не останется.
Кроме того, в столице работает выездная студия СТВ. Передаю слово корреспонденту СТВ Яне Шипко.
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Новости Беларуси. 8 сентября в День города Минска гуляния развернутся на 20 площадках столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому минчанам и...
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