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«Нужно готовить с любовью». Минчанин года Антон Каленик из топ-200 лучших поваров мира поздравил столицу с Днём города

08.09.2018 12:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В День города в Минске работает выездная студия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый гость праздничной субботы – Антон Каленик, главный шеф-повар «Minsk Marriot Hotel».

Яна Шипко, СТВ:
В гостях у нашей выездной студии один из лучших шеф-поваров Беларуси Антон Каленик.

«Нужно готовить с любовью». Минчанин года Антон Каленик из топ-200 лучших поваров мира поздравил столицу с Днём города

«Нужно готовить с любовью». Минчанин года Антон Каленик из топ-200 лучших поваров мира поздравил столицу с Днём города

Антон Каленик, главный шеф-повар «Minsk Marriot Hotel»:
Поздравляю всех минчан и нашу столицу с днем рождения!

Этот торт из шпината, он такой же зеленый, как и наш город. Он из белого шоколада, очень нежный.

«Нужно готовить с любовью». Минчанин года Антон Каленик из топ-200 лучших поваров мира поздравил столицу с Днём города

Яна Шипко:
В этом году вы стали минчанином года. Что для вас значит столица?

Антон Каленик:
Столица – это моя родина, мой дом, я здесь родился, вырос. Очень почетно быть минчанином года. Это было очень неожиданно – звание, награда.

Яна Шипко:
Вы входите в топ-200 лучших поваров мира, причем единственный из всей Восточной Европы. Как вы продвигаете нашу кухню, продукты на мировой арене?

«Нужно готовить с любовью». Минчанин года Антон Каленик из топ-200 лучших поваров мира поздравил столицу с Днём города

Антон Каленик:
Я вхожу в Ассоциацию лучших поваров мира, а также в ассоциацию людей, которые борются за здоровое питание. Каждый год проходит праздник «Мать-земля», в этом году он будет в Италии, где я буду 6 дней продвигать наш город, нашу страну, наши продукты. Мы едим не только драники, нам есть из чего выбрать. Для туристов это будет очень хорошая реклама.

Самая главная специя любого блюда – это капелька вашей души. Нужно готовить с любовью. Если у тебя поет душа, поет сердце – будет настоящий шедевр.

Подробнее – в видеоматериале.

«Нужно готовить с любовью». Минчанин года Антон Каленик из топ-200 лучших поваров мира поздравил столицу с Днём города

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В День города в Минске работает выездная студия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый гость праздничной субботы – Антон Каленик,...
 
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