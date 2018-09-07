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«Нужно готовить с любовью». Минчанин года Антон Каленик из топ-200 лучших поваров мира поздравил столицу с Днём города
Новости Беларуси. В День города в Минске работает выездная студия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый гость праздничной субботы – Антон Каленик, главный шеф-повар «Minsk Marriot Hotel».
Яна Шипко, СТВ:
Антон Каленик, главный шеф-повар «Minsk Marriot Hotel»:
Этот торт из шпината, он такой же зеленый, как и наш город. Он из белого шоколада, очень нежный.
Яна Шипко:
Антон Каленик:
Яна Шипко:
Антон Каленик:
Самая главная специя любого блюда – это капелька вашей души. Нужно готовить с любовью. Если у тебя поет душа, поет сердце – будет настоящий шедевр.
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«Нужно готовить с любовью». Минчанин года Антон Каленик из топ-200 лучших поваров мира поздравил столицу с Днём города
Новости Беларуси. В День города в Минске работает выездная студия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый гость праздничной субботы – Антон Каленик,...
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