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Белорусские ВС завершают первый этап масштабных КШУ, борются с незаконными вооруженными формированиями

08.09.2018 11:40 — Разное | Интерфакс  
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Вооруженные силы Беларуси завершают первый этап масштабных командно-штабных учений (КШУ), в которых задействовано более 7,5 тыс. военнослужащих. Учения направлены на подготовку ВС к отражению внешней агрессии и защиты суверенитета Беларуси.

"Завершая первый этап учения, штабы объединений и воинских частей на практике отрабатывают вопросы по управлению воинскими частями и подразделениями в ходе ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Детально прорабатываются вопросы несения службы по охране и обороне важных государственных и военных объектов", - сказано в сообщении министерства обороны Беларуси.

Учения ведутся на шести полигонах - Борисовский, Брестский, Доманово, Обуз-Лесноский, Осиповичский, Ружанский.

В числе первоочередных задач, которые решают военнослужащие в ходе учений, Минобороны называет поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и незаконных вооруженных формирований. Также ВС тренируются в занятии районов обороны, огневых позиций общевойсковыми и артиллерийскими подразделениями, совершенствуют тактику разведывательно-поисковых действий на угрожаемых направлениях.

Авиация ВВС и войск ПВО частью сил продолжает нести боевое дежурство. Подразделения сил специальных операций тренируются в прикрытии важных государственных и военных объектов.

Как сообщалось, КШУ началось 6 сентября и продлится до 12 сентября. Руководит учениями начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев. Тема учения – "Подготовка и применение войск (сил) в интересах отражения агрессии против Республики Беларусь". Ранее Минобороны Беларуси сообщало, что данная тема учения выбрана "с учетом возникновения в мировой практике новых вызовов и угроз военной безопасности государства".

В учениях задействованы около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.

 

 
 
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Вооруженные силы Беларуси завершают первый этап масштабных командно-штабных учений (КШУ), в которых задействовано более 7,5 тыс. военнослужащих. Учения направлены...
 
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