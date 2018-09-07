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Лукашенко с сыном Николаем на лыжероллерах участвуют в спортивном празднике в честь Дня города Минска

08.09.2018 11:22 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем на лыжероллерах въехал на проспект Победителей в центре Минска. Сегодня в белорусской столице отмечается День города и в связи с этим проходит физкультурно-спортивный праздник.

Как передает госагентство БелТА, А.Лукашенко в составе команды Национального олимпийского комитета (НОК) участвовал в эстафетных гонках на лыжероллерах и роликовых коньках, которые прошли среди команд органов госуправления и вузов.

По итогам соревнования, команда НОК с участием А.Лукашенко победила в лыжероллерной гонке среди команд силовых ведомств и органов государственного управления. Второе место в эстафете заняла команда КГБ, третье – Минспорта и туризма.

А.Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым.

В ходе физкультурного праздника проходят соревнования по нескольким видам спорта. Помимо эстафетных гонок в программе международные соревнования на роликовых коньках Roller Stars, соревнования и показательные выступления по спортивным танцам, черлидингу, восточным единоборствам, гиревому спорту, силовому экстриму, воркауту, баскетболу 3х3, парковому волейболу 4х4, фигурному катанию на велосипедах, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту.

Минск основан в 1067 году. День города на государственном уровне отмечается каждую вторую субботу сентября. В этом году Минск отмечает 951-летие. В программе праздника массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия, ночной фейерверк.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем на лыжероллерах въехал на проспект Победителей в центре Минска. Сегодня в белорусской столице...
 
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