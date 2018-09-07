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Бывший советник предвыборного штаба Трампа приговорен к тюремному заключению за ложные показания ФБР

08.09.2018 11:03 — Разное | Интерфакс  
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Джордж Пападопулос, бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа, приговорен к 14 дням тюремного заключения, 200 часам общественных работ и 12 месяцам надзора за ложь сотрудникам ФБР о его контактах с иностранцами в период предвыборной кампании, сообщает американский телеканал Си-Би-Эс.

Си-Би-Эс напоминает, что Дж.Пападопулос стал первым человеком, получившим реальный срок в связи с расследованием так называемого "российского дела".

В 2017 году Дж.Пападопулос, который работал в группе международной политики предвыборного штаба Д.Трампа, признал себя виновным в том, что давал ложные показания ФБР о контактах с людьми в Лондоне, у которых, якобы была возможность устроить встречу Д.Трампа с представителями российского руководства перед выборами президента США в 2016 году.

Сам Д.Трамп дистанцировался от происходящего, заявив: "Я не знаю Дж.Пападопулоса, я видел его на одной фотографии, он сидел со мной за столом. Это все, что я о нем знаю".

 
 
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Джордж Пападопулос, бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа, приговорен к 14 дням тюремного заключения, 200 часам общественных работ и 12 месяцам надзора...
 
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